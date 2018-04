Regionalsport Schwarzwald "Das wird ein 50:50-Spiel"

FC Löffingen gegen FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FV Walbertsweiler-Reng. (Sonntag, 15 Uhr). (daz) In den vier Spielen nach der Winterpause ist der FC Löffingen noch ungeschlagen. Drei Spiele endeten 2:2 und gegen Donaueschingen gelang ein 2:1-Erfolg. Diese Serie möchten die Hochschwarzwälder gegen den Tabellendritten ausbauen. Und zwar nur zu gern mit einem Sieg, denn mit drei weiteren Zählern sollte der Klassenerhalt bei dann noch neun ausstehenden Partien endgültig in trockenen Tüchern sein.

„Das wird ein 50:50-Spiel. In der Hinspiel haben wir vor allem in der ersten Halbzeit einiges an Chancen liegen gelassen und deutlich mit 0:3 Toren verloren. Zwischenzeitlich sind wir stabiler geworden“, sagt Löffingens Trainer Tim Heine. Er hofft, dass seine Elf am Sonntag an die gute Vorstellung im Heimspiel gegen Donaueschingen anknüpfen kann. Heine: „Wir haben die Chance zu einem kleinen Befreiungsschlag. Diese sollten wir auch nutzen.“

Die Gäste zehren aktuell noch von einer bärenstarken Vorrunde, die Walbertsweiler punktgleich mit Pfullendorf an der Tabellenspitze abschloss. In der Rückrunde steht aktuell nur ein Sieg auf der Habenseite, dafür ähnlich viele Punketeilungen (vier) wie Löffingen. Von einem weiteren Unentschieden will Heine indes nichts wissen. „Wir haben schon zu viele davon. Wirklich voran kommst du nur mit Siegen.“ Simon Weißenberger wird weiterhin aus privaten Gründen fehlen. Peter Beha hat ein leichtes Training wieder aufgenommen und wird möglicherweise auf der Bank sitzen. Einen Auftritt in der Startelf scheuen aktuell Heine und auch Beha noch selbst, zumal es keinen Grund gibt, voll ins Risiko zu gehen.