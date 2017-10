Juniorenmannschaften des FC 08 Villingen zweimal auswärts gefordert. Nur A-Junioren zuhause

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SF Eintracht Freiburg (Samstag, 16 Uhr). Das Ligaspiel am vergangenen Sonntag gegen Emmendingen war für Villingens Trainer Emanuele Ingrao eine wertvolle Erfahrung. „In den ersten 20 Minuten wurden wir überrumpelt. Wir müssen von der ersten Sekunde an hellwach agieren. Die Aufholjagd, die zum 3:2-Sieg führte, hat die Stimmung im Team spürbar verbessert“, teilt Ingrao mit. Danach weist der Trainer bereits auf die Bedeutung des nächsten Spiels gegen Freiburg hin. „Lörrach und Weil spielen gegeneinander und nehmen sich an der Spitze gegenseitig die Punkte weg. Das ist unsere große Chance, oben anzugreifen.“ Auch wenn die Eintracht mit nur einem Punkt Vorletzter ist, werden die Breisgauer nicht unterschätzt. „Wir haben gegen sie schon in der Vorbereitung verloren. Ich bin überrascht, dass sie in der Tabelle so schlecht dastehen.“ Derweil gibt es eine sichere Diagnose beim langzeitverletzten Kapitän Alex Müller. „Sein Oberschenkelknochen ist kurz davor, zu brechen. Er wird bis Januar fehlen.“ Zudem fällt Nikos Vassiliadis für das Spiel am Samstag aus.

B-Junioren: SV 08 Kuppenheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 13 Uhr). Die Pflichtaufgabe am Mittwoch im Verbandspokal gegen Möhringen haben die Villinger B-Junioren mühelos erfüllt. Der 10:0-Erfolg brachte dem Trainerteam um Tevfik Ceylan die Gewissheit, dass ihre Mannschaft das Toreschießen doch nicht verlernt hat. Nur fünf Tore nach vier Spielen sind für die Ansprüche der Nullachter zu wenig. „Die Chancenverwertung ist unsere größte Baustelle. Die zehn Tore gegen Möhringen haben gezeigt, dass wir es noch können. Die Mannschaft ist nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge aufgewacht. Ich erwarte ein deutliches Zeichen im nächsten Ligaspiel“, betont Tevfik Ceylan. Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag. Dann treffen die Villinger im Duell der Nullachter auf den SV Kuppenheim. Der Tabellenvorletzte hat bereits 16 Gegentreffer erzielt, es bieten sich also Chancen auf Tore. Ceylan: „Kuppenheim ist ein Gegner, den wir schlagen können und müssen, wenn wir wieder oben mitspielen wollen.“ Fraglich ist, ob Torhüter Robin Karcher, der schon länger Probleme mit dem Wadenbeinköpfchen hat, auflaufen kann. Für ihn steht mit Marcel Wetterer eine „Alternative auf gleichem Niveau“ parat. Zudem wird auch Felix Zeiser noch nicht mit von der Partie sein.

C-Junioren Oberliga: SSV Reutlingen – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Die Villinger U15 kassierte in den letzten beiden Spielen drei Tore nach Eckbällen. Somit war Trainer Haris Redzepagic klar, was im Training verbessert werden musste. „Die Gegentore sind kein Resultat mangelnder Körpergröße. Wir stehen zu weit vom Tor weg und machen einfache Fehler“, erklärt der Übungsleiter. Zudem gehen die Nullachter oftmals zu ungestüm in Zweikämpfe und verursachen dadurch viele Freistöße. Redzepagic fügt an: „In manchen Situationen fehlt uns noch die Cleverness.“ Nach der ärgerlichen Punkteteilung gegen den MTV Stuttgart sind die Villinger am Samstag beim nächsten Kellerkind gefordert. Der SSV Reutlingen ziert mit einem Punkt das Tabellenende. Redzepagic: „Reutlingen wird kämpfen. Sie wissen genauso wie wir, dass dies ein Sechs-Punkte-Spiel ist. Wir müssen unsere Chancen effektiv nutzen und den Sack dann endgültig zumachen. Dann klappt es mit dem ersten Saisonsieg.“ Dem Trainergespann stehen alle Spieler zur Verfügung.

Donaueschingen will Fesseln lösen

C-Junioren Verbandsliga: FV Lörrach-Brombach – SG DJK Donaueschingen (Samstag, 14 Uhr). (cl) Zum Duell „Letzter gegen Vorletzter“ kommt es am Samstag im Sportpark Grütt in Lörrach-Brombach. Die Mannschaft um DJK-Trainer Andreas Vöckt gastiert beim Tabellenschlusslicht aus dem Dreiländereck. „Ein Sieg könnte bei uns die ein oder andere Fessel lösen“, glaubt Vöckt.