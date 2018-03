Regionalsport Schwarzwald Das ist fast wie eine andere Sportart. Interview mit Eishockey-Experte Andreas Renz

1996 standen die Wild Wings zuletzt in den Playoffs. Zum damaligen Team gehörte auch Andreas Renz. Im Interview spricht er über die Schwenninger Chancen in der am Mittwoch in Wolfsburg beginnenden Serie

Herr Renz, wie sehr freuen Sie sich, dass die Wild Wings die Playoffs erreicht haben?

Ich freue mich riesig. Ich bin in Villingen-Schwenningen geboren und wohne auch hier. Deshalb drücke ich dem Verein die Daumen. Schwenningen hat es verdient. Auch die ganze Liga freut sich.

Die ganze Liga? Wie kommt es dazu?

Andere Klubs sehen auch, dass Schwenningen verstärkt deutschen Spielern eine Chance gibt. Bei den Olympischen Spielen in Südkorea hat man gesehen, was deutsche Spieler erreichen können. Zudem hat Schwenningen vor Saisonbeginn auch viel Mut bewiesen.

Inwiefern?

Mit Dustin Strahlmeier setzten die Verantwortlichen auf einen jungen Torwart, der bislang noch kein Stammtorhüter war. Zudem vergaben die Schwenninger eine Ausländerlizenz weniger. Die Philosophie des Vereins überzeugt mich.

Viermal in Folge verpasste Schwenningen die DEL-Playoffs. Warum hat es dieses Mal geklappt?

Schwenningen hat tolle Spieler verpflichtet und mit Strahlmeier einen der besten deutschen Torhüter. Zudem ist die Mannschaft enorm laufstark und hat ein unglaublich gutes System. Trainer Pat Cortina und Manager Jürgen Rumrich haben einen super Job gemacht.

Was bedeutet der Erfolg für den Eishockey-Standort Schwenningen?

Viel. Es entsteht eine Euphorie. Eishockey ist nach Olympia ohnehin in aller Munde. Neue Zuschauer werden kommen und die Chance, neue Sponsoren zu gewinnen, ist sehr gut.

Was sind die größten Unterschiede zwischen Spielen in der Hauptrunde und den Partien in den Playoffs?

Das kann man gar nicht vergleichen. Es ist fast wie eine andere Sportart. Jetzt geht Eishockey erst richtig los. Jetzt beginnt das besondere Kribbeln. Die Hauptrunde war im Vergleich dazu nur Vorgeplänkel. Jeder holt alles aus sich raus. In den Playoffs werden Helden geboren.

Worauf kommt es in diesen Partien besonders an?

Dass das Team gut defensiv arbeitet. Auch der Torhüter macht viel aus. Kleinigkeiten können entscheiden.

Ist es ein Nachteil, dass die letzten Playoffs der Schwenninger in der Deutschen Eishockey-Liga bereits 22 Jahre zurückliegen?

Die Wild Wings waren in der 2. Liga mehrmals im Playoff-Finale. In Schwenningen weiß man, wie Playoffs ablaufen.

Sie selbst gehörten zur jener Schwenninger Mannschaft, die 1996 zum letzten Mal in den Playoffs stand. Denken Sie hin und wieder an diese Zeit?

Ja. Es war eine Hoch-Zeit für das Schwenninger Eishockey. Die Stimmung im alten Bauchenbergstadion war unvergleichbar. Wenn 4000 Zuschauer offiziell ins Stadion passen, aber gefühlt 8000 drin sind, dann bleibt das unvergesslich.

Haben Sie noch Kontakt zu Spielern aus dieser Zeit?

Mit einigen Jungs wie Thomas Gaus, Robert Brezina und Karsten Schultz, die in der Region wohnen. Ich bin auch ständig in Kontakt mit dem damaligen Trainer Bob Burns, der das Schwenninger Eishockey geprägt und mich groß gemacht hat. Wir treffen uns auch hin und wieder.

Sie spielten neben Schwenningen auch mit den Kölner Haien in den Playoffs. Gibt es ein Spiel, an das Sie sich besonders erinnern?

Es gibt zwei. Zum einen das letzte Finalspiel 2002 mit Köln in Mannheim, als wir Deutscher Meister wurden. Und das Rekordspiel 2008 in Köln gegen Mannheim. Es dauerte insgesamt 6,5 Stunden und wurde in der 6. Verlängerung entschieden. Spieler kollabierten, Betreuer mussten an die Tankstelle fahren, um Müsli und Cola zu kaufen, weil es in der Kabine nichts mehr mit Zucker gab. Es war ein Jahrhundertspiel und gehört immer noch zu den längsten Eishockey-Begegnungen weltweit.

In den Playoffs ist es üblich, dass die Spieler ihre Bärte wachsen lassen. Woher kommt diese Tradition?

Es heißt: Wer rasiert, verliert. Woher es genau kommt, weiß ich nicht. Aber es ist wohl eine Mischung aus Kult und Aberglaube.

Bei den Wild-Wings-Spielern werden die Bärte in den nächsten Tagen auch wachsen. Ab Mittwoch geht es gegen Wolfsburg um den Einzug ins Viertel-finale. Wie sehen Sie die Schwenninger Chancen?

Gut. Wolfsburg ist zwar Favorit, aber auch angeschlagen und hat viele Verletzte. Ich glaube, der Schwenninger Weg ist mit dem Erreichen der Pre-Playoffs noch nicht zu Ende. Im Viertelfinale wäre der Gegner dann München. Das ist wohl kaum machbar.

Fragen: Christof Kaltenbach und Werner Feißt

Zur Person

Andreas Renz ist ein ehemaliger Eishockeyspieler. Er wurde am 12. Juni 1977 in Schwenningen geboren. Dort startete er als Jugendlicher beim Schwenninger ERC als Verteidiger seine Karriere. 1994 gab er sein Debüt in der Deutschen Eishockey Liga. Von 2001 bis 2010 spielte er beim Eishockey-Team Kölner Haie, bevor er zu seinem Heimatverein nach Schwenningen zurückkehrte, wo er 2012 seine Profikarriere beendete. Während der Winterspielen in Pyeongchang war Renz Experte beim TV-Sender Eurosport.

Die Schwenninger

in den Playoffs

Die Schwenninger Wild Wings waren vor allem in den 80er-Jahren, als die Deutsche Eishockey-Liga noch Bundesliga hieß, ein Stammgast in den Playoffs. Ein Rückblick auf die Highlights der Schwarzwälder in den Extrapartien nach der regulären Saison: