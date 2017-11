"Das ist ein super Jahrgang"

Villinger Juniorenteams zweimal auswärts gefordert. Letztes Hinrundenspiel der U15-Oberliga

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC Radolfzell – FC 08 Villingen (Samstag, 12.30 Uhr). (ms) Nach dem wichtigen 2:0-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Weil ist bei den A-Junioren des FC 08 Villingen Aufbruchstimmung zu vernehmen. „Ich hoffe, dass die Jungs die Begeisterung aus dem letzten Spiel mit in die kommenden Partien nehmen“, sagt Trainer Emanuele Ingrao. Beim FC Radolfzell erwartet der Übungsleiter ein anderes Spiel als gegen Weil. „Radolfzell steht sehr kompakt und hat die beste Abwehr der Liga. Sie schalten sehr schnell um und verfügen über ein starkes Konterspiel.“ Nach wie vor drückt bei den Villinger A-Junioren der Schuh beim Personal. Laurent Sterling wurde in dieser Woche erfolgreich am gebrochenen Jochbogen operiert. Alex Müller, Nikos Vassiliadis, Thibaud Natschke, Nico Effinger und Jonah Domm fehlen weiterhin verletzt. Furkan Sari trainiert zwar wieder, wird wohl aber nicht spielen. So muss Trainer Ingrao wieder auf B-Jugendliche zurückgreifen. „Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Max Caljkusic aufrücken. Ingrao: „Max war schon zweimal bei uns und hat es in diesen Spielen sehr gut gemacht.“

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – PTSV Jahn Freiburg (Sonntag, 17 Uhr). Durch den witterungsbedingten Spielausfall am vergangenen Sonntag beim Freiburger FC gehen die Nullachter erholt in das Heimspiel gegen den Aufsteiger. „Wir haben frische Beine. Die Jungs haben im Training gut mitgezogen“, lobt Trainer Tevfik Ceylan. Bis auf den leicht angeschlagenen Torhüter Robin Karcher, der am Sonntag noch pausieren wird, steht der gesamte Kader zur Verfügung. Der Post- und Turnsportverein befindet sich nach ordentlichem Saisonstart im unteren Tabellenmittelfeld. Ceylan: „Sie stehen drei Punkte hinter uns. Wir werden voll auf Sieg spielen. Ich hoffe, die Jungs werden über 80 Minuten eine konzentrierte Leistung bringen. Das war in den letzten Spielen, vor allem nach der Halbzeit ein Problem.“

C-Junioren Oberliga: FV Ravensburg – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Mit dem Auswärtsspiel der Nullachter beim FV Ravensburg endet die Hinrunde der Oberliga-Junioren. Der Spielbetrieb geht aber bis nächsten Samstag weiter. Villingens Trainer Haris Redzepagic zieht Bilanz: „Unsere Leistungen waren sehr gut. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Das ist ein super Jahrgang. Für den Aufwand, den wir betreiben, haben wir aber viel zu wenig Punkte.“ Tatsächlich kamen die bisherigen sechs Punkte nur durch Remis zustande. Die Nullachter warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg und stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Noch ist die Lage nicht dramatisch. Es ist gut möglich, dass wir in der Rückrunde eine Serie starten“, so Redzepagic optimistisch. Der erste Sieg soll in Ravensburg eingefahren werden. Allerdings erschwert der Bodenbelag in Ravensburg die Vorbereitung der Schwarzwälder. „Ich weiß nicht, ob wir auf einem Rasenplatz spielen werden und wenn ja, in welchem Zustand dieser sein wird.“ Das Trainerteam kann personell aus den Vollen schöpfen.

C-Junioren Verbandsliga: SV Laufenburg – SG DJK Donaueschingen (Samstag, 13:30). (cl) Bei der SG DJK Donaueschingen herrscht Aufbruchstimmung spürbar. Nach dem ersten Dreier der Saison gegen den Bahlinger SC peilen die Jungs von Trainer Andreas Vöckt eine erneute Aufstockung des Punktekontos an. Gegen Laufenburg scheint dies nicht unmöglich zu sein. Die Donaustädter liegen nur drei Punkte hinter den Gastgebern, könnten diese bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied gar überholen. Vorsicht ist jedoch geboten. Nach dem 0:11-Debakel vor zwei Wochen gegen den Tabellenführer aus Radolfzell steigerten sich die Gastgeber vom Hochrhein und verloren gegen die Spitzenmannschaft des Freiburger FC knapp mit 2:3. Vöckt kann auch am kommenden Wochenende noch nicht aus den Vollen schöpfen, immer noch fehlen einige Stammspieler.