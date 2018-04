Regionalsport Schwarzwald "Das ist der blanke Wahnsinn"

Rund um den Oberligisten FC 08 Villingen. Großes Lob von Mario Ketterer an die Fitness-Abteilung

Fußball-Oberliga: Nach dem fünften Spiel innerhalb von 14 Tagen sanken die Oberliga-Kicker des FC 08 Villingen am Samstag auf den Rasen des Nöttinger Panoramastadions – erschöpft, aber glücklich. Mit 1:0 hatten die Nullachter die Partie gewonnen. Eine Leistung, die ihnen angesichts der Personalprobleme kaum jemand zugetraut hatte. Der Lohn: Platz zwei zurückerobert. Das Problem: Bereits am Mittwoch geht es schon wieder um Punkte – nur wenige Kilometer von Nöttingen entfernt im Holzhofstadion beim 1. CfR Pforzheim.

Im Kopf frisch: „Die Jungs mögen körperlich müde sein – im Kopf sind sie frisch“, sagt der Sportliche Leiter Mario Ketterer und fügt an: „Die Führungsspieler gehen voran. Das zeigt die Charakterstärke.“ Einer dieser Führungsspieler ist Kapitän Benedikt Haibt, der in Nöttingen in der 5. Minute einen Abpraller zum einzigen Tor des Tages verwandelte. Im Kopf frisch war fortan jedoch auch Nöttingens Torhüter Andreas Dups, der eine Villinger Großchance nach der anderen parierte. Ansonsten hätten die Nullachter vielleicht nicht bis zum Schlusspfiff so sehr um die drei Punkte kämpfen müssen. „Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs“, sagte Trainer Jago Maric einmal mehr. Die Personalsituation wird allerdings nicht besser: Manuel Stark fällt mit seinen Innenbandproblemen auch in Pforzheim aus. Die Rückkehr von Stürmer Cristian Giles ist am Mittwoch fraglich. Der Rumpfkader muss sich weiter durchbeißen, zumal die U23 der Villinger erneut parallel eine wichtige Partie bestreitet. Der Landesliga-Spitzenreiter gastiert bei der DJK Donaueschingen.

Verknüpfung: Die funktionierende Verknüpfung zwischen Oberliga- und Landesliga-Team zeigte sich auch in Nöttingen: Mit Mauro Chiurazzi bestritt ein U23-Akteur in der Position des Außenverteidigers seine erste Oberliga-Partie der Saison von Beginn an. Chiurazzi überzeugte nicht zuletzt durch sein Kopfballspiel und seine Zweikampfstärke nachhaltig. Auch Volkan Bak, Luca Crudo und Minou Tsimba-Eggers waren von der Nullacht-Reserve an die erste Mannschaft „ausgeliehen“ worden, obwohl die U23 ihr Spitzenspiel in Pfullendorf (1:1) zu absolvieren hatte. Dafür lief der rekonvaleszente Frederick Bruno bei seinem Comeback für die Landesliga-Mannschaft auf und soll sich dort wieder an die Belastungen gewöhnen, ehe er dann demnächst auch wieder Oberligaluft schnuppern wird. „Es wird derzeit jeder Spieler gebraucht“, sagt Mario Ketterer. Der Sportliche Leiter lobt die Verantwortlichen in Sachen Fitness und medizinische Betreuung: „Was Claudio Sukale und Achim Prielipp leisten, ist der blanke Wahnsinn.“

Mehr Spiele im Sommer? Bislang konnten die Nullachter auch deshalb körperlich auf Augenhöhe agieren, weil die Gegner sich ebenfalls in permanenten Englischen Wochen befinden. Dies gilt auch für den morgigen Gegner aus Pforzheim. Die Anhäufung von Nachholspielen grenze aber gegenüber anderen Mannschaften dennoch an Wettbewerbsverzerrung, beklagt Mario Ketterer. Einen Lösungsvorschlag hält er bereit: „Warum nutzt der Verband die Sommermonate nicht noch mehr? Da sind die Plätze in einem guten Zustand, es kommen mehr Zuschauer und allen Beteiligten macht es mehr Spaß.“ Hier bestehe dringender Änderungsbedarf, ansonsten seien auch in den nächsten Jahren die witterungsbedingten Spielausfälle und die Englischen Wochen im Frühjahr vorprogrammiert.

Super-Kulisse in Balingen: Der FC 08 Villingen kann sich über die Zuschauerzahlen in dieser Saison wahrlich nicht beklagen. Heimspiel für Heimspiel ist das ebm-Papst-Stadion sehr gut besucht. Dennoch blickten die Nullachter am Freitagabend wohl etwas neidisch nach Balingen. Das Spiel zwischen Spitzenreiter TSG Balingen und dem SSV Reutlingen verfolgten 2400 Zuschauer. Eine außergewöhnliche Kulisse für ein Oberliga-Spiel.