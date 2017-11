Regionalsport Schwarzwald "Das ist das Ergebnis harter Arbeit." Rückblick auf den 15. Landesliga-Spieltag

Trainer Markus Knackmuß erklärt die Furtwanger Erfolgsserie

Fußball-Landesliga: Mit dem 15. Spieltag endete am Wochenende die Vorrunde. Zwei Rückrundenspieltage folgen noch vor der Winterpause. Der von nahezu allen Trainern hochgewettete SC Pfullendorf führt die Liga an. Mit vier Punkten Rückstand sind auch der FC 08 Villingen II und der FC Schonach noch aussichtsreich im Rennen um die ersten Plätze. Immer stärker scheint der FC Furtwangen zu werden, der mit sieben Siegen für Furore sorgt. Ausgefallen ist am Sonntag das Bezirksderby zwischen Obereschach und Donaueschingen.

Zwei Tage lang war Enrique Blanco, Trainer des FC Schonach, nach dem 2:2 bei der DJK Villingen angefressen. „Wir haben 90 Minuten dominiert und es auch gut gemacht. Dann haben wir mit individuellen Fehlern einen Gegner aufgeweckt, der die Geschenke dankend angenommen hat. Das hat wirklich zwei Tage wehgetan“, so Blanco. Seine Mannschaft habe nicht nur wegen der 2:0-Führung die Partie kontrolliert. Blanco gefiel, dass seine Elf variabel agierte und zwischen Kurzpassspiel und diagonalen Bällen wechselte. Zwei Aluminiumtreffer und ein vergebener Elfmeter verhinderten eine deutlichere Führung.

Während Blanco innerlich noch etwas zerrissen, war die Gefühlslage bei Jan Hirsch, Trainer der DJK Villingen, sehr gut. „Für die Tabelle ist ein Punkt fast zu wenig, aber nach einem 0:2-Rückstand auszugleichen zeigt die Moral der Mannschaft“, so Hirsch nach seinem ersten Spiel als Cheftrainer. Hirsch war im „Großen und Ganzen zufrieden“ und hofft, dass die Aufholjagd eine kleine Signalwirkung für die letzten zwei Spiele vor der Winterpause haben wird, zumal am Wochenende das Stadt-Derby gegen den FC 08 Villingen II ansteht. Schließlich steht die DJK nach 15 Partien weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz.

Besser als von Trainer Marcel Yahyaijan erwartet, hatte der FC 08 Villingen II den bislang starken Aufsteiger FC Überlingen beim 3:0-Heimerfolg im Griff. „Wir mussten zwar über eine Stunde auf den erlösenden ersten Treffer warten, aber dann lief es“, freut sich der Trainer. Fabio Chiurazzi war mit seinem Hattrick der Mann des Tages. Nicht weniger Lob erhielt Schlussmann Jannes Otte, der vor der Pause einen möglichen Rückstand verhinderte. Auch Baris Cakici und Mauro Chiurazzi, die als Innenverteidiger ein wahres Bollwerk aufbauten, würdigte Yahyaijan. „Das macht aktuell alles viel Spaß. Die Jungs setzen meine Ideen und Vorgaben ausgezeichnet um“, freut sich der Coach über die Erfolgsserie. Die Partie am Sonntag stand am Sonntag um 10 Uhr aufgrund der Schneedecke auf dem Platz vor der Absage. Spontan fanden sich 40 Spieler der zweiten Mannschaft und der B-Jugend, um den Platz bespielbar zu machen. Yahyaijan: „Auch davor kann ich nur den Hut ziehen.“

In Furtwangen stellte sich ein ähnliches Problem. Co-Trainer Matthias Vollmer räumte den Platz mit einer Besenmaschine. Es sollte sich auszahlen, denn mit dem 4:0-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Walbertsweiler gelang dem FC Furtwangen bereits der siebte Sieg in Folge. In diesem Zeitraum kam die Elf auf 29:8 Toren und nähert sich nach einem schweren Start nun sogar der Spitzengruppe. „Das ist das Ergebnis harter Arbeit und kein Zufall oder Glück. Wir arbeiten als Mannschaft sehr gut zusammen und auch das Umkehrspiel klappt ausgezeichnet. Walbertsweiler war ein richtig guter Gegner, der nicht von ungefähr ganz oben stand“, bilanziert Spielertrainer Markus Knackmuß. Er lobte inicht nur die Torschützen, sondern auch Torhüter Christoph Wehrle, der in einigen Situationen glänzend hielt. „Es läuft fantastisch bei uns. Wenn wir in den letzten zwei Spielen 2017 die Serie ausbauen, wäre es traumhaft“, so Knackmuß. Am Samstag gastiert die SG Dettingen in Furtwangen, eine Woche später reisen die Bregtäler nach Salem.

Den entgegengesetzten Weg wie die Furtwanger hat der FC Löffingen eingeschlagen. Das 1:5 in Pfullendorf war die dritte Niederlage in Folge. „Die Pfullendorfer haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie die beste Mannschaft der Liga sind. Wir waren da kein ernsthafter Konkurrent“, meinte FCL-Trainer Tim Heine, dem mit Fuß, Beha, Hirschbolz, Kornienko und Hoheisel fünf wichtige Akteure fehlten. Heine sah eine spielerisch unterlegen Löffinger Elf, die allerdings beim 0:1-Rückstand die große Chance zum Ausgleich hatte. So aber spielte Pfullendorf seine Stärken aus, auch weil von Löffingen zu wenig kam. Heine musste einmal mehr erkennen, „dass einige Akteure bei uns ihrer Form nachlaufen“. Für die letzten Partien vor der Winterpause gegen die Kellerkinder Hilzingen und Obereschach gelte es daher dringend, wieder den Vorwärtsgang einzulegen.