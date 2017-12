Regionalsport Schwarzwald Das Derby der glühenden Herzen

Rund um den Wild Wings-Sieg in Mannheim. Dominik Bittner wird einige Spiele ausfallen

Eishockey: Was war das für ein Derby! Mit einer großartigen Energieleistung gewannen die Wild Wings das baden-württembergische Duell einen Tag vor Weihnachten in Mannheim mit 4:2. Damit gingen die Schwenninger bei ihrem 10. Auftritt in der SAP-Arena erstmals als Sieger vom Eis. Seit 16 Jahren ist es der erste Sieg der Schwarzwälder in der Kurpfalz. „Im ersten Drittel mussten sich die Spieler noch etwas an die tolle Kulisse gewöhnen. Meine Mannschaft hat jedoch großen Kampfgeist und mentale Stärke gezeigt. Ein dickes Kompliment“, sagte Wild Wings-Trainer Pat Cortina nach dem Spiel. „Unser Gegner war cleverer als wir. Zudem bekamen wir zu viele Strafzeiten“, musste Adler-Coach Bill Stewart frustriert feststellen.

Offiziell hieß die Partie zwischen Mannheim und Schwenningen aufgrund einer Charity-Aktion „das Spiel der leuchtenden Herzen“. Auf dem Eis war es aber eher „eine Partie der glühenden Herzen“. Das Duell der baden-württembergischen Rivalen hatte fast alles, was ein Eishockey-Spiel bieten kann. Beide Seiten spielten mit Leidenschaft pur.

Ein Mannheimer war offensichtlich übermotiviert: Sinan Akdag sorgte in der 9. Minute mit einem brutalen Foul an Dominik Bittner für den negativen Höhepunkt des Spiels. Bittner wurde von Akdag mit dem Schläger umgerammt, blieb einige Sekunden liegen und musste anschließend von seinen Teamkollegen Tobias Wörle und Simon Danner vom Eis geführt werden. Anschließend wurde Bittner ins Krankenhaus gebracht, wo er eine Nacht verbrachte. „Was die Mannheimer teilweise machten, war unter der Gürtellinie“, kritisierte Danner. Wild Wings-Manager Jürgen Rumrich teilte mit, dass es Bittner schon wieder besser geht. „Es wird allerdings noch einige Spiele dauern, bis Dominik zurückkehrt. Vielleicht klappt es Mitte Januar.“

Dass Übeltäter Akdag vom DEL-Disziplinarausschuss nur für ein Spiel gesperrt wurde, konnte Rumrich nicht nachvollziehen. „Ein Spiel ist zu wenig. Ich hatte mit mehr gerechnet und bin deshalb auch sauer. Aber wir haben auf solche Entscheidungen wenig Einfluss.“

Nach Bittners Ausfall spielten die Wild Wings nur noch mit vier gelernten Verteidigern, da ohnehin Mirko Sacher, Dominik Bohac und Benedikt Brückner verletzungsbedingt fehlten. Bohac trainierte am Dienstag zum ersten Mal wieder auf dem Eis. Sacher wird nächste Woche mit dem Eistraining beginnen. Bei Brückner dauert es nach seiner Schulterverletzung auf jeden Fall noch einige Wochen, bis er zurückkehrt. Rumrich stellte auch erneut klar: „Wir werden definitiv keinen weiteren Verteidiger verpflichten.“

Angreifer Mirko Höfflin soll laut Rumrich noch vor Jahreswechsel einsatzbereit sein. Zwei Spiele stehen für die Schwenninger 2017 noch auf dem Programm. Beide Male zu Hause. Am Donnerstag (19.30 Uhr) gegen den EHC RB München und am Samstag (15 Uhr) gegen die Straubing Tigers.

Treten die Wild Wings erneut so auf wie in Mannheim, braucht ihnen vor den nächsten Spielen nicht bange sein. Nach der Führung von Andrée Hult (11.) in doppelter Überzahl drehten die Mannheimer zwar mit einem Doppelschlag von Devin Setoguchi (14.) und Chad Kolarik (15.) die Partie. Die 13600 Zuschauer in der ausverkauften SAP-Arena sahen danach jedoch eine Schwenninger Mannschaft, die um jeden Zentimeter kämpfte. Zudem hatten die Wild Wings im Tor ja noch Teufelskerl Dustin Strahlmeier.

Markus Poukkula ließ die 700 mitgereisten SERC-Fans mit seinem Ausgleichstreffer in der 37. Minute zum zweiten Mal jubeln. Im Schlussdrittel wurden die Mannheimer zusehends dominanter. Den Wild Wings war’s wurscht. Macht ihr das Spiel, dann wir eben das Tor. Marcel Kurth brachte die Schwenninger in Minute 45 mit 2:3 in Führung. Ausgerechnet dort, wo Kurth in seiner Jugend zum Eishockey-Spieler ausgebildet wurde, erzielte die Nummer 10 seinen ersten Saisontreffer. „Das war geil. Einen besseren Zeitpunkt hätte es nicht geben können“, freute sich der 23-Jährige und wirkte auch sichtlich erleichtert: „Ich hoffe, nun ist der Knoten geplatzt. Mein Selbstvertrauen war nach der Flaute etwas im Keller.“

Die Wild Wings zeigten im Schlussdrittel Kampfgeist, der offenbar keine Grenzen kennt. Sie warfen sich in Adler-Schüsse, blockten Puck für Puck. Und wenn das Spielgerät dann doch einmal aufs Tor kam, zeigte Dustin Strahlmeier, warum er derzeit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Torhüter der DEL ist. 20 Sekunden vor Spielende machte Stefano Giliati mit dem 2:4 ins leere Adler-Tor den Deckel drauf und den Derby-Sieg perfekt. „Oh, wie ist das schön“, sangen die Schwenninger Anhänger. Die leidenschaftliche Mannschaft machte ihnen ein perfektes Weihnachtsgeschenk.