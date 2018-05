Regionalsport Schwarzwald Daniel Miletic wird Nachfolger von Haris Redzepagic

Langjähriger Trainer der Villinger C-Junioren übernimmt neue Aufgabe bei den Nullachtern

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – FC Radolfzell (Samstag, 16 Uhr). (mst) Im letzten Heimspiel der Saison wollen die Villinger ihre ordentliche, aber nicht überragende Heimbilanz aufbessern. In zehn Partien im Friedengrund gewannen die Nullachter fünf, genauso oft nahm der Gegner die drei Zähler mit. Am Samstag kommt mit Radolfzell ein Gegner, der sowohl in der Heim-, als auch in der Auswärtstabelle, vor dem Team von Trainer Mustafa Gürbüz steht und die Saison in den Top vier beenden wird. "Ich habe mich über den Gegner informiert. Sie sind sehr konstant und haben einen guten Stürmer, den wir ausschalten müssen", gibt der Übungsleiter die Strategie vor. Mit den ersten drei Wochen als Coach der U19 ist Gürbüz sehr zufrieden. "Die Jungs haben diese nicht einfache Situation mit neuem Trainer und neuen Mitspielern aus der U17 sehr gut angenommen und Charakter gezeigt. Es macht großen Spaß zu sehen, wie sie sich reinhängen."

Verbandsliga: B-Junioren: FC 08 Villingen – Kehler FV 1:1 (1:1). Am Donnerstag gab es eine Punkteteilung. Erwin Hasimovic brachte die Gastgeber nach neun Minuten mit einem schön herausgespielten Tor in Führung, ein individueller Fehler im Aufbauspiel ermöglichte nur vier Minuten später den Ausgleich für die Gäste. Unterm Strich war Trainer Mustafa Gürbüz mit dem Ergebnis zufrieden, auch weil seine Elf mit vielen Spielern der U16 bestückt und dennoch in Hälfte zwei die klar bessere Mannschaft war. Zudem parierte Torhüter Luca Moser mehrmals stark. Mit dem Punkt kommen die Viertplatzierten Villinger ihrem Ziel Top Fünf einen weiteren Schritt näher. Während in den vergangenen Wochen der Kader oftmals auseinandergerissen wurde, soll beim Saisonfinale am Sonntag (13 Uhr) beim PTSV Jahn Freiburg ein letztes Mal der komplette Kader der U17 gemeinsam auflaufen. Die Freiburger sind Drittletzter, haben aber aufgrund der kleinen Abstände im Tabellenmittelfeld nur neun Punkte Rückstand auf die Nullachter.

Oberliga, C-Junioren: FC-Astoria Walldorf – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Das letzte Auswärtsspiel in der Oberliga wird gleichzeitig auch das letzte des Trainerduos Haris Redzepagic/Bernd Seckinger als Trainer der U15. Während Seckinger in der neuen Saison Marcel Yahyaijan als U23-Trainer assistieren wird, wechselt Redzepagic in den Scoutingbereich des Vereins. Daniel Miletic wird mit seiner aktuellen Mannschaft der U14 in der neuen Saison in der Verbandsliga spielen. In Walldorf wollen sich die jungen Nullachter von ihrer besten Seite zeigen, gleichwohl die Partie keinen sportlichen Wert mehr bietet. Für Walldorf geht es um nichts mehr, Villingen steht als Absteiger fest. Die Trainer müssen auf Milad Jaqubi (Armbruch), Roman Wußler (Blinddarm-Beschwerden), Marcello Colacicco (privat) und Oliver Timar (angeschlagen) verzichten.

Verbandsliga, C-Junioren: SG DJK Donaueschingen – SV Laufenburg (Samstag, 14 Uhr). (cl) Am vorgezogenen letzten Spieltag der Saison unterlag die DJK dem Tabellendritten Freiburg mit 0:6 Toren. Die Jungs von Trainer Andreas Vöckt hielten phasenweise gut mit, doch Freiburg war bei der Chancenverwertung sehr effizient. Bereits zur Halbzeit lag die DJK mit 0:3 zurück. Nun steht das letzten Spiel an. Gegner ist das Tabellenschlusslicht. Auf die Tabellensituation hat das Spiel keine Auswirkungen mehr. Beide steigen in die Landesliga ab. Vöckt und seine Elf möchten sich mit einem Sieg aus der Liga und den Zuschauern verabschieden.