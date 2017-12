Regionalsport Schwarzwald Daniel Keilwitz startet in Amerika

Tolles Engagement für Autorennfahrer aus Villingen-Schwenningen

Autorennsport: „Go West“ heißt es für Daniel Keilwitz in der kommenden Saison. Mit Callaway Competiton ist der Autorennfahrer aus Villingen-Schwenningen in der Pirelli-World Challenge in den USA unterwegs. Parallel ist der 28-Jährige auch in der Blancpain-Europameisterschaft engagiert. Außerdem bestreitet Keilwitz drei 24-Stunden-Rennen.

Auf der PRI-Autoshow in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana wurde jetzt das Geheimnis gelüftet. Callaway Competition-USA setzt als Werksteam eine Corvette C7 GT-R in der nordamerikanischen Rennsportmeisterschaft ein. Neben Keilwitz wird als Teamkollege der Amerikaner Michael Cooper das 600 PS starke US-Kultauto steuern.

„Wir sind stolz, Daniel und Michael, für unser 2018er-Engagement in der World Series verpflichtet zu haben. Beide Fahrer haben schon mehrere Meisterschaften gewonnen und werden exzellente Markenbotschafter für unsere Corvette sein“, freut sich Callaway-Chef Reeves Callaway. Erstmals wird die Corvette C7 GT-R bei nordamerikanischen Rennen zum Einsatz kommen. In dieser Saison gewann die deutsche Callaway-Dependence, die in Leingarten beheimatet ist, mit Daniel Keilwitz und dem Franzosen Jules Gounon die Teammeisterschaft sowie den Fahrertitel (Gounon) im prestigeträchtigen ADAC GT-Masters.

Keilwitz wird erstmals in den USA an den Start gehen. „Ich freue mich riesig, in der kommenden Saison in der ,World’ zu fahren. Jetzt werde ich bereits in der neunten Saison für Callaway Competition antreten, und es gibt trotzdem eine neue, tolle Herausforderung. Ich denke, wir werden sehr konkurrenzfähig sein, obwohl alle Rennstrecken für mich neu sind“, kommentierte der Villinger die neuen Herausforderungen jenseits des Atlantiks. In 2010 hatte er bereits für sein Stammteam als Rookie die FIA-GT-Europameisterschaft sowie 2013 das ADAC GT-Masters gewonnen.

Mindestens zwei Rennen werden sich allerdings mit der ADAC GT-Masters-Meisterschaft überschneiden. Keilwitz arbeitet aktuell daran, trotzdem auch wieder in der deutschen Serie an den Start gehen zu können. Fix ist hingegen schon das weitere Engagement in der Blainpain-Series mit dem Mendiger Rinaldi-Team, für das Keilwitz mit einem Ferrari 488 auch die 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und in Spa-Francorchamps bestreiten wird. Am 12./13. Januar wird der Doppelstädter für Lambada-Performance Racing mit einem Ford GT3 Evo beim 24-Stunden-Rennen in Dubai an den Start gehen.