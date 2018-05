Regionalsport Schwarzwald Daniel Caligiuri: Es wäre auf jeden Fall ein Traum

Fußball-Bundesliga: Daniel Caligiuri befindet sich aktuell auf Heimaturlaub. Der Profi von Schalke 04, der in Villingen-Schwenningen geboren wurde und in seiner Kindheit für den BSV Schwenningen auf Torejagd ging, spricht im SÜDKURIER-Interview über die abgelaufene Saison, seine Heimat und die anstehende Weltmeisterschaft.

Herr Caligiuri, Sie sind im Januar 30 Jahre geworden, Ihr Vater ist Italiener. Wie groß sind die Hoffnungen, doch noch einmal das Trikot der italienischen Nationalmannschaft überstreifen zu können?

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mir bleibt sowieso nichts anderes übrig, als mich über den Verein zu beweisen. Ich könnte auch noch für die deutsche Nationalmannschaft spielen und habe immer gesagt, dass ich für das Land auflaufen werde, das mich als erstes haben möchte. Es wäre auf jeden Fall ein Traum, sich das Trikot eines Landes überstreifen zu können.

Acht Champions-League-Spiele haben Sie bereits absolviert, alle für den VfL Wolfsburg. Wie groß ist die Vorfreude, ab Herbst auch mit Schalke in der Königsklasse zu spielen?

Die Champions League haben wir uns hart erarbeitet. Es ist für jeden Spieler ein Ziel, dort einmal zu spielen, das sind Spiele auf höchstem Niveau. Wir als Team freuen uns riesig. Schalke gehört einfach in diesen Wettbewerb.

In der abgelaufenen Saison standen Sie in 32 von 34 möglichen Bundesliga-Spielen in der Startelf und erlebten viele besondere Momente, unter anderem das verrückte 4:4 im Derby gegen Borussia Dortmund. Wie bewerten Sie die zurückliegende Spielzeit?

Wir sind Vizemeister geworden und haben uns das durch konstante Leistungen auch verdient. Das 4:4 in Dortmund nach 0:4-Rückstand war sicherlich ein Knackpunkt in der Saison. Das Spiel hat uns gezeigt, dass es immer möglich ist zu punkten, auch auswärts. In dieser Saison gab es sicherlich viele sehr schöne Momente, allerdings auch einige schlechte, beispielsweise das verlorene Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt.

In den Medien wurde viel über Ihren Trainer Domenico Tedesco geschrieben. Wie erleben Sie ihn persönlich?

Er ist Halbitaliener, genau wie ich. Italiener sind generell sehr emotional, bei ihm hat man an der Seitenlinie immer das Gefühl, er würde am liebsten selbst mitspielen. Meiner Meinung nach ist er der perfekte Trainer für Schalke.

Kommen wir von der Königsklasse zu den unteren Ligen. Schauen Sie ab und zu mal noch, wie sich Ihr ehemaliger Verein, der BSV Schwenningen, schlägt?

Mein Vater ist bei fast jedem Spiel vor Ort. Er war früher dort selbst Trainer und hat unter anderem mich trainiert. Deshalb bekomme ich die Ergebnisse oft mit, auch die vom FC 08 Villingen beispielsweise. Er hat mich auch gefragt, ob ich mir das Heimspiel der Nullachter am Samstag gegen Weinheim anschauen möchte. Wenn es bei mir reinpasst, schaue ich mal vorbei.

Aktuell sind Sie auf Heimatbesuch. Wie oft schaffen Sie es noch in den Schwarzwald?

Leider sehr selten. Von Schalke bzw. meinem Wohnort Düsseldorf ist es eine sehr lange Strecke. Wenn wir zwischen zwei Spielen eine längere Pause haben und zwei Tage am Stück frei haben, komme ich schon ab und zu mal vorbei. Ansonsten vor allem in der Sommer- und der Winterpause.

Was schätzen Sie an dieser Gegend?

Das hier ist meine Heimat und zuhause ist es immer am schönsten. Außerdem habe ich neben der Familie auch noch viele Freunde hier.

Nun steht die Weltmeisterschaft in Russland an, wie viele Spiele möchten Sie verfolgen?

Ich will, so gut es geht, jedes Spiel sehen. Meine Frau und ich machen nun noch 20 Tage Urlaub an einem anderen Ort, ich hoffe, dass die Spiele dort übertragen werden. Die Begegnungen der deutschen Mannschaft möchte ich auf jeden Fall schauen, Italien ist ja leider nicht dabei.

Wer wird Weltmeister?

Ich hoffe, dass Deutschland es schafft, auch wenn es sehr schwer wird. Es wäre eine schöne Sache, wenn das deutsche Team den Titel verteidigen kann, dafür drücke ich die Daumen.