Regionalsport Schwarzwald Damien Fleury: "Es ist wie ein nach Hause kommen"

Stürmer fühlt sich bei Wild Wings wohl. Schwierige Zeit in China und Finnland

Eishockey: Die Freude war groß bei den Fans der Wild Wings, als vor gut sechs Wochen ein Rückkehrer angekündigt wurde. Damien Fleury hatte vor zwei Jahren einen sehr positiven Eindruck in Schwenningen hinterlassen und ist nun umso glücklicher, wieder da zu sein.

Man könnte es ein Omen nennen. Oder Schicksal. Zumindest aber war es ein bemerkenswerter Zufall. Damien Fleury saß gemeinsam mit seinem Vater im finnischen Rauma vor dem Fernseher und sah sich ein Eishockeyspiel an. Nicht irgendeines, sondern eine Partie der Wild Wings vom Vortag. Just in diesem Moment checkte er seine E-Mails und siehe da: Im Posteingang fand er eine Nachricht des Vereins, dem er gerade am Bildschirm zuschaute. „Ich habe zu meinem Vater sofort gesagt, dass ich zu den Wild Wings zurückgehen möchte. Tatsächlich ging es ganz schnell. Ich bin total glücklich, wieder hier zu sein“, erzählt Fleury. Schließlich hatte der Franzose Schwenningen vor eineinhalb Jahren nicht verlassen, weil es ihm dort nicht gefiel, oder er in der Saison 2015/16 nicht erfolgreich gewesen war. Aber die Möglichkeit, die ihm damals geboten wurde, konnte er eben auch nicht ausschlagen. Trotz eines laufenden Vertrags beim SERC entschied sich der Stürmer für einen Wechsel in die Kontinental Hockey League (KHL) zum neuen Team von Kunlun Red Star in Peking. „Es war eine Karriere-Entscheidung. Ich hatte diese einmalige Chance und ich wollte sie nutzen“, blickt Fleury zurück.

Also zog er im Sommer 2016 vom beschaulichen Schwarzwald in die Mega-City nach China. Ohne Familie, dafür mit den Teamkollegen in ein Hotel im „Ausländer-Viertel“ Sanlitun. Fortan galt es sich einzugewöhnen, was sich als ziemlich schwierig herausstellte. „China ist schon sehr anders“, sagt der 31-Jährige. „Die Menschen sind anders, die Kultur, das Essen. Es war für mich persönlich keine einfache Zeit.“ Zumal Ehefrau Masha und die Kinder nicht mit in die chinesische Hauptstadt gezogen waren. Die größeren Kinder, Timo, Lise und Romy, sollten weiter in Frankreich zur Schule gehen. Zudem wollte der Papa ihnen die schlechte Luft in Peking nicht zumuten. Dazu wurde vor einem Jahr noch Söhnchen Sasha geboren. Für ein Baby wäre dies wohl auch eher eine Tortur gewesen. Insbesondere, da Mama Masha mit den Kindern ohnehin viel zu viel alleine gewesen wäre.

Die KHL erstreckt sich von China über Russland bis Finnland, die Reisen zu den Auswärtsspielen sind entsprechend aufwändig. „Unsere kürzeste Reise dauerte fünf Stunden und das mit drei Stunden Zeitverschiebung. Wir hatten jede Woche diese Zeitverschiebung von sechs, sieben oder gar acht Stunden. Da ist es nicht einfach, gut zu spielen“, berichtet der französische Nationalspieler. Zumal als neues Team in einer sehr starken Liga. 57 Partien absolvierte Fleury für Kunlun und schaffte es mit dem Pekinger Team in die Play-Offs. „Die Liga ist wirklich sehr gut, vor allem technisch sind viele Spieler unglaublich stark. Verglichen mit der DEL wird dort zwar nicht so schnell gespielt, aber dafür auf technisch sehr hohem Niveau“, sagt der Schwenninger Rückkehrer. Am Ende dieser ersten Saison eines chinesischen Teams in der KHL folgte der große Umbruch. Lediglich zwei Spieler wurden von Kunlun weiterverpflichtet. Damien Fleury war nicht dabei. „Es war eine super Erfahrung und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Aber ein Jahr ist genug. Deshalb war ich glücklich, als klar war, dass ich nicht nach Peking zurückgehen werde“, sagt der Angreifer.

Vielmehr ging es zurück nach Finnland, wo Fleury ebenfalls schon einmal gespielt hatte. Bei Lukko Rauma aber lief es von Beginn an nicht gut für den Franzosen. Mit Trainer Pekka Virta klappte es überhaupt nicht, immer wieder verbannte der Coach den Stürmer auf die Tribüne. Bis zu jenem Tag, als er sich wieder einmal ein Spiel der Wild Wings anschaute. Überhaupt ist der Kontakt nach Schwenningen nie abgerissen. Stürmer-Kollege und Freund Andrée Hult hielt ihn über die Geschehnisse am Neckarursprung auf dem Laufenden. Fleury: „Ich habe mir sogar das Wintergame im letzten Januar angeschaut. Es war für mich wie nach Hause kommen.“ Kann man so sagen, denn in zwölf Spielen hat er schon wieder fünf Tore für die Schwarzwälder geschossen. Man merkt ihm an, wie wohl er sich hier fühlt, zumal es auch für die Mannschaft sportlich rund läuft. „Das hat mich nicht überrascht. Schon im ersten Training war klar, dass jetzt noch professioneller gearbeitet wird“, sagt der Mann mit der Rückennummer 93. „Ich wusste, dass hier viel möglich ist. Dazu habe ich gehört und gesehen, dass die Trainer und Manager Jürgen Rumrich einen tollen Job machen. Jetzt haben wir alle Zutaten beisammen, um erfolgreich zu sein.“