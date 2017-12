Regionalsport Schwarzwald Dämpfer für die Wild Wings

Schwenningen verliert Heimspiel gegen Straubing Tigers mit 1:2

Eishockey: Mit einem Dämpfer endete das Jahr 2017 für die Wild Wings. In heimischer Halle verloren die Schwenninger gegen Schlusslicht Straubing Tigers mit 1:2. Eine bittere, weil vermeidbare Niederlage.

Zum zweiten Mal in Folge war die Helios-Arena proppenvoll. 6215 Zuschauer, davon 600 Fans aus Straubing, füllten das Stadion. Nicht nur was die Besucherzahl betraf, gab es bei den Schwenningern erfreuliche Nachrichten. Das Lazarett lichtete sich. Vor dem 38. Saisonspiel kehrten Angreifer Andrée Hult und Verteidiger Dominik Bohac zurück. Somit fehlen Trainer Pat Cortina "nur" noch drei verletzte Spieler im Kader: Die Verteidiger Benedikt Brückner, Mirko Sacher und Dominik Bittner.

Unabhängig von der Personalsituation war schon im Vorhinein klar, dass die Konstellation vor dieser Partie für die Wild Wings gefährlich war. Nach dem grandiosen Erfolg gegen Meister München zwei Tage zuvor ging es nun gegen das Schlusslicht. Jeder erwartet einen Sieg. Doch genau bei solchen Voraussetzungen tun sich Mannschaften oft schwer. Und so kam es auch im ersten Drittel. Die Wild Wings zeigten eine bescheidene Leistung und schossen lediglich zweimal ernsthaft aufs Tor von Sebastian Vogl. Die Straubinger waren klar besser und führten nach 20 Minuten verdient mit 2:0. Beide Male trafen sie in Überzahl – die Treffer erzielten Jeremy Williams (9. Minute) und Rene Röthke (19.).

Während die Strafbank der Tigers in den ersten 20 Minuten leer blieb, spielten die Wild Wings dreimal in Unterzahl. Jedes Mal musste Tim Bender in die Kühlbox. Sozusagen ein lupenreiner Strafen-Hattrick.

Pat Cortina hatte in der ersten Pause offenbar die richtigen Worte gefunden. Die Schwenninger kamen wie verwandelt aus der Kabine. Jetzt machten sie Druck. Gefühlt hatten sie die ersten zehn Minuten des Mitteldrittels 80 Prozent Puckbesitz. Jetzt war wieder das Wild Wings-Eishockey der vergangenen Wochen zu sehen. Mit Schwung, Konsequenz und Einsatz. Die Belohnung für die Steigerung gab es in Minute 29. Nach einem Schuss von Bohac prallte der Puck gegen die Bande und von dort zurück auf Will Acton. Der Kapitän traf aus kurzem Winkel zum 1:2.

Nun wurde es eine Partie auf Augenhöhe. Allerdings hatten die Gäste aus Niederbayern bis zum Ende des Mitteldrittels die besseren Möglichkeiten. Wild Wings-Torhüter Dustin Strahlmeier musste mehrfach sein Können zeigen In der 39. Spielminute hatten dann die Wild Wings die Riesenchance zum Ausgleich. Doch Vogl verhinderte geradeso das 2:2.

Im letzten Abschnitt machten die Wild Wings mächtig Druck. Die Straubinger beschränkten sich darauf, die knappe Führung zu verteidigen. Die Schwenninger versuchten alles, um doch noch den Ausgleich zu schaffen. Doch an diesem Tag fehlte ihnen das Scheibenglück der vergangenen Wochen. Es blieb trotz einiger großen Chancen für Schwenningen beim knappen Sieg für die Straubing Tigers.