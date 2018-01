Eishockey DEL Dämpfer für die Wild Wings in Köln

Die Schwenninger Wild Wings mussten am Donnerstagabend einen kleinen Rückschlag im Kampf um die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga hinnehmen.

Die Mannschaft von Trainer Pat Cortina musste sich beim Auswärtsspiel in Köln den Haien mit 1:2 geschlagen geben. Die Schwarzwälder liegen damit mit 64 Punkten auf Rang sechs der Tabelle, die Kölner Haie sind jetzt direkt davor platziert, ebenfalls mit 64 Punkten. Im ersten Drittel gerieten die Wild Wings von Beginn an unter Druck. Nach 2:30 Minuten markierte Kai Hospelt das 1:0 für die Haie, Ryan Jones baute die Führung in der 18. Spielminute auf 2:0 aus. Im zweiten Drittel kamen die Schwenninger besser ins Spiel, Stefano Giliati netzte zum 2:1 ein. Im dritten Drittel ging es hektisch auf dem Eis zu, ein Treffer gelang aber keinem Team mehr. Unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung, die Haie waren an diesem Abend die bessere Mannschaft. Am Sonntag, 14 Uhr, treffen die Schwenninger in der heimischen Helios-Arena auf das Team aus Nürnberg.