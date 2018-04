"Da wird Fußball gekämpft"

Landesliga-Schlusslicht SV Obereschach empfängt im Nachholspiel die DJK Donaueschingen

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – DJK Donaueschingen (Mittwoch, 18 Uhr). (daz) Erstmals in dieser Saison treffen beide Mannschaften aufeinander. Während die Gäste zuletzt mit einer kleinen Erfolgsserie und starken Ergebnissen auf sich aufmerksam machten, stehen die Obereschacher mit 15 Punkten aus 20 Spielen am Tabellenende und brauchen dringend Erfolge, um nicht nach einem Jahr wieder in die Bezirksliga abzusteigen. Gespielt wird auf dem Rasenplatz.

„Wir haben einen großen Respekt vor Donaueschingen. Was da in den vergangenen Jahren geleistet wurde, ist fantastisch. Die Elf gehört für mich zu den fünf besten Mannschaften der Liga“, sagt Alexander Lees vom Obereschacher Trainerteam. Er hat sich den Gegner am vergangenen Sonntag beim 4:1-Sieg gegen Salem nochmals angeschaut und kehrte beeindruckt zurück. „Donaueschingen hat in der Mannschaft eine große Qualität. Selbst wenn ein, zwei Spieler ausfallen, können sie das locker kompensieren.“

Obwohl Obereschach drei Punkte braucht, werden die Gastgeber keinesfalls bedingungslos auf die Offensivkarte setzen. „Wir haben 90 Minuten Zeit. Wichtiger wird es sein, selbst kein Tor zu fangen. Vielleicht wird der Gegner dann nervös“, so Lees. Im defensiven Mittelfeld ist Jan Sakschewski gesperrt. Zudem fehlt Nailton Heringer aus beruflichen Gründen. Ansonsten kann Obereschach personell alles aufbieten. Am Montag gab es eine eher lockere Trainingseinheit. Lees: „Jeder Zähler gegen die DJK wäre ein Bonuspunkt für uns.“

Die Donaueschinger präsentierten sich zuletzt in einer starken Form und haben die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt. Nun soll es in der Tabelle ein deutliches Stück nach oben gehen, auch wenn der Rückstand zu den Top-Teams wohl schon zu groß ist. Das Spiel in Obereschach wird für DJK-Trainer Olaf Kurth im Kopf entschieden. „In Obereschach wird Fußball gekämpft. Diesen Kampf müssen wir annehmen. Es geht am Mittwoch nicht um Schönspielerei. Nur mit der richtigen Einstellung ist dort etwas zu holen.“

Bei den Gästen aus Donaueschingen fallen die verletzten Berkay Cakici und Raphael Künstler im Landesliga-Derby aus. Der Einsatz von Andreas Albicker ist aus beruflichen Gründen fraglich. Wie Kurth seine Elf aufstellt, will der Übungsleiter noch entscheiden. Nach zuletzt starken Auftritten besteht indes kein Grund, die große Rotationsmaschine anzuwerfen, auch wenn am Wochenende das schwere Spiel in Schonach ansteht. „Für Obereschach wäre ein Punkt fast zuwenig. Die Gastgeber müssen irgendwann im Spiel mehr auf die Offensive setzen. Das könnte unser Vorteil sein. Wir können auch etwas abwarten“, ergänzt Kurth.