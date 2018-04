Regionalsport Schwarzwald "Da war ich etwas angefressen"

Rückblick auf den 23. Spieltag in der Kreisliga A 2. Bräunlingens Trainer nicht rundum zufrieden

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die drei Top-Teams aus Hinterzarten, Bräunlingen und Donaueschingen marschieren weiterhin im Gleichschritt und leisteten sich auch am Wochenende keinen Patzer. Bereits zum zweiten Mal blieb der SSC Donaueschingen ungewollt spielfrei. Vor drei Wochen trat der FC Neustadt II nicht an, nun der SV Eisenbach. „Das ist alles sehr ärgerlich. Wir wollen spielen und keine Punkte am grünen Tisch. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen“, schimpft SSC-Trainer Thomas Minzer.

Platz zwei verteidigte der FC Bräunlingen mit dem 6:1-Erfolg gegen Möhringen. Trotz des klaren Sieges war Trainer Uwe Müller nicht rundum zufrieden. „Wir sind in den ersten 20 Minuten nicht ins Pressing gekommen. Erst mit dem 1:0 lief unser Spiel. Was wir in Halbzeit zwei gebracht haben, war deutlich zu wenig. Da war ich doch etwas angefressen“, sagt Müller. Zwischenzeitlich hatte Raphael Emminger mit einem Hattrick binnen 13 Minuten zum 4:0 für klare Verhältnisse gesorgt. Warum seine Elf danach zwei Gänge herunter schaltete, will Müller noch erfahren. „Wenn wir einen Mittwoch-Spieltag hätten, würde ich es akzeptieren.“

Ohne Punkte blieb der FC Pfohren beim 1:2 in Löffingen. „Wir sind personell etwas am Limit, aber das soll kein Grund für die Niederlage sein. Eine Punkteteilung wäre sicherlich gerechter gewesen“, resümiert Trainer Dominic Häring. Ihm missfielen die vielen Fehler im Spielaufbau seiner Schützlinge. „Unser Passspiel habe ich schon besser gesehen. Löffingen war uns immer einen Schritt voraus.“ Häring hofft, dass seine Elf in der englischen Woche wieder punktet. Am Mittwoch in Eisenbach gibt es die nächste Chance, bevor Pfohren gegen Bräunlingen und Grafenhausen spielt. Dies dürften schwerere Aufgaben werden.

Für Erleichterung sorgte beim TuS Oberbaldingen der 4:1-Erfolg in Gündelwangen. Es war der erste Sieg nach der Winterpause. „Wir hatten erstmals wieder einen gelernten Torhüter zwischen den Pfosten, was sich sofort ausgezahlt hat. Wir mussten zuletzt immer Aushilfen oder gar Feldspieler ins Tor stellen. Endlich sind wir diese Sorgen los“, bilanziert Trainer Bernhard Stern. Überraschend kam dennoch der hohe Auswärtserfolg bei den heimstarken Gündelwangern. Allerdings nicht für Stern. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Jetzt haben wir 30 Punkte und wollen nachlegen“, so Stern. Am Wochenende erwartet der TuS das Schlusslicht aus Göschweiler.

Nach zuletzt zwei Niederlagen feierte der SV Öfingen einen für die Elf besonders süßen 4:0-Derbysieg gegen den FC Bad Dürrheim II. „Wir sind sehr motiviert aufgetreten. Die Mannschaft wusste, dass sie wieder punkten muss, um nicht abzurutschen. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg und ein engagierter Auftritt“, bilanziert der Spielausschussvorsitzende Thomas Klimmer. Für die Öfinger sind die drei Punkte auch deshalb wichtig, weil die Elf nun gegen den SV Hinterzarten und beim SSC Donaueschingen zweimal klarer Außenseiter ist. „Danach geht es fast durchweg gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte. Wenn wir da den einstelligen Platz verteidigen, wäre es eine sehr gute Saison“, ergänzt Klimmer.

Schon nach wenigen Sekunden war der Plan des FC Hüfingen in Hinterzarten reif für den Papierkorb. Keine acht Minuten waren gespielt, als Hinterzarten bereits mit 2:0 vorne lag. „Wir wussten, was auf uns zukommt und wollten die Null lange halten. Das ging nicht auf. Als wir mit einer Fünfer-Abwehrkette agierten, lief es besser“, sagt Spielertrainer David Invernot. Für seine Elf gelte es nun, das 0:6 schnell abzuhaken und wieder nach vorne zu schauen. Invernot: „Die Mannschaften, die in der Tabelle in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stehen, kommen alle erst noch. Wir haben es selbst in der Hand, uns aus der unbefriedigenden Lage zu befreien.“

Schlusslicht SV Göschweiler wahrte mit dem 2:0-Sieg gegen den FC Neustadt II wohl die letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt. „Ich habe schon vor der Partie gesagt, dass sie eminent wichtig sein wird. Wir haben weiterhin die schlechteste Ausgangslage, erhoffen uns aber durch den Erfolg neuen Schwung“,sagt Trainer Andrzej Cytacki. Zum sicheren zwölften Platz fehlen Göschweiler sechs Punkte, allerdings hat die Elf auch noch zwei Nachholspiele. Cytacki: „Die Chance ist noch da, doch wir sollten nahezu in jeder Partie jetzt punkten. Wir werden alles versuchen, um in der Liga bleiben.“