Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen vs FC Löffingen: Kein Tor im Landesliga-Derby

Nur wenige gute Chancen auf beiden Seiten

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – FC Löffingen 0:0. (olg) In den ersten 25 Minuten passierte bis auf einen abgefälschten Freistoß der DJK über die Latte (4.) und ein gefährlicher Löffinger Kopfball von Peter Beha (18.) wenig. Beide Teams fanden keine Mittel, um sich in den Strafraum des Gegners zu kombinieren. Auch danach ging wenig, sodass beide Torhüter eine ruhige erste Hälfte verbrachten.

Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel nur bedingt. Beide Seiten waren nun um mehr Offensivaktionen bemüht. Löffingens Beha (52.) versuchte sich mit einem Schuss aus 20 Metern. Auf der anderen Seite verhinderte sein Torhüter Osek gegen Käfer den Rückstand und parierte zur Ecke (54.). Die dickste Möglichkeit zur Führung vergab Löffingens Gaudig (58.), der sich über links im Strafraum durchsetzte und aus freier Schussbahn flach am langen Pfosten vorbei zielte. Gleiches auf der anderen Seite 120 Sekunden später durch Käfer, der noch eine zweite Riesenchance zum 1:0 versiebte: Philipp Pfriender spielte ihn herrlich frei, doch Osek rettete glänzend zur Ecke (62.).

Dann gab es einen kuriosen Torschrei der DJK-Fans: Avci setzte einen Schlenzer von der linken Seite auf das Tornetz (70.). Löffingens eingewechselter Isele verpasste auf der anderen Seite die Rolle des Matchwinners. Isele (76.) dribbelte sich durch, schloss aber kläglich über das Tor ab. Nach einem schönen Spielzug der DJK über Avci und Kostka stand Haas einschussbereit, wurde jedoch von den Löffingern noch abgeblockt. Und hier die Trainerstimmen:

Ralf Hellmer (DJK Villingen): „Ich bin mit dem 0:0 sehr zufrieden. Vor allem wenn man bedenkt, wer bei uns alles gefehlt hat. Es soll aber darum auch keinesfalls die starke Leistung der Spieler schmälern, die durch die vielen Umstellungen gespielt haben. Dann würde das Remis ihnen nicht gerecht werden. Wir haben vor allem unsere Linie beibehalten. Das war das Ziel, egal ob wir in Führung gehen oder in Rückstand, immer weitermachen. Schade ist nur, dass wir in der zweiten Halbzeit die ein oder andere gute Chance nicht genutzt haben. Ein besonderes Lob möchte ich an Devin Sarikaya vergeben. Unser A-Jugendspieler hat sein erstes Landesligaspiel überhaupt gemacht.“

Tim Heine (FC Löffingen): „Ich fand, es war kein gutes Landesligaspiel. Bei der DJK Villingen haben ja doch auch etliche Stammspieler gefehlt. Wir haben nur ein mäßiges Spiel abgeliefert, deswegen bin ich von unserer Leistung enttäuscht. Wir haben es nicht verstanden, die Chancen nach der Pause zu nutzen, es gab viele zu viele Fehler in der Vorwärtsbewegung und kein klares Passspiel.“ SR: Gabriel Palatini (Heiligenberg). ZS: 180.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Kostka, Sarikaya, Müller (58. Haas), Pfriender (73. Förnbacher), Werner, Pa. Beha, Zimmermann, Käfer (85. Schwind), Avci.

FC Löffingen: Osek, Fuß, Kopp, Bürer, Hirschbolz (78. Isele), Schuler, Baumann (85. Kornienko), Messmer, Hoheisel, Pe. Beha, Gaudig.