Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen rutscht auf Abstiegsplatz

Hirsch-Elf unterliegt Walbertsweiler mit 2:5 Toren. Klassenerhalt wieder in großer Gefahr

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 2:5 (0:2). (olg)Herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt: Die DJK kassierte trotz ordentlicher Vorstellung eine deftige Niederlage und rutschte auf einen Abstiegsrang zurück. "Wir haben nicht so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Diesmal hatten wir keinen Durchhänger und gute Chancen. Das Engagement war da. Wir wurden für unsere Fehler bestraft", sagte DJK-Trainer Jan Hirsch.

Für Villingen ging es schlecht los. Spielertrainer Bach (4.) traf für die Gäste in die weite obere Torecke zum 0:1. Die DJK wirkte nicht geschockt und Marc Riesle scheiterte nach einer Flanke nur knapp an Gästetorhüter Specker. In der 13. Minute rettete Gästespieler Huber nach einem Kopfball von Lukas Hug ebenfalls per Kopf in höchster Not vor der Torlinie. Heiko Reich verfehlte mit einem Fallrückzieher nach einem von Specker schlecht abgewehrten Ball knapp über die Latte das Ziel. Die Gäste erwiesen sich als Meister der Effektivität. Nach einer Hereingabe über die rechte Seite köpfte Fischer (33.) sträflich frei zum 0:2 ein. Dagegen hatte Riesle Pech, denn seine Direktabnahme aus acht Metern parierte Specker zur Ecke (39.).

Nach der Pause verflachte das Spiel und nahm erst in den letzten 20 Minuten wieder an Fahrt auf. Bach entschied die Partie nach einem Fehlpass der DJK im Mittelfeld, indem er DJK-Keeper Lavdrim Amiti umspielte und den Ball zum 0:3 im Kasten versenkte (74.). Nur eine Minute später köpfte Lukas Hug einen Eckball via Latten-Unterkante zum 1:3 ein (75.). Torhüter Amiti (77.) wehrte einen Schuss von Strobel gekonnt ab. Allerdings verursachte er wenig später einen Strafstoß gegen Müller. Fischer (78.) verwandelte zum 1:4. Nur 120 Sekunden später gab es den nächsten Elfmeter, diesmal auf der anderen Seite nach einem Foul an Fatih Avci. Alieu Sarr verkürzte auf 2:4 (80.). Bach (83.) krönte seine gute Vorstellung mit dem 2:5. Kurz vor dem Ende kam bei der DJK noch der frühere Landesliga-Torschützenkönig Juan Garcia zum Kurzeinsatz. Tore: 0:1 Bach (4.), 0:2 Fischer (33.), 0:3 Bach (74.), 1:3 Hug (75.), 1:4 Fischer (78./FE), 2:4 Sarr (80./FE), 2:5 Bach (83.). SR: Marcel Buuck (Bad Krozingen). ZS: 70.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Zimmermann (46. Beha), Takuete, Reich, Tritschler, Hug, Riesle, Sarr, Wieczorek (72. Käfer), Avci (86. Garcia).