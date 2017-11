Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen ohne Sarr

Auswärts beim FC RW Salem

Fußball-Landesliga: FC RW Salem – DJK Villingen (Samstag, 16 Uhr). (daz) Bevor Villingens Trainer Ralf Hellmer am Freitag aus seinem Urlaub zurückkehrt, hat sein Assistent Jan Hirsch am Dienstag und Donnerstag die Mannschaft auf das Spiel beim Tabellennachbarn vorbereitet. „Wir haben am Torabschluss gearbeitet. Bei erst 13 Treffern ist das ein zentrales Thema. Auch zu Salem habe ich noch einige Sätze gesagt“, betont Hirsch.

Mit erst einem Sieg reisen die Villinger nach Salem. Der Gastgeber ist nicht gerade eine Heimmacht, hat auswärts sogar mehr Zähler als auf eigenem Platz eingefahren. Es wäre eine Chance für die Villinger, die allerdings erst einen Zähler von ihren bisherigen sechs Auswärtspartien mitgebracht haben und in dieser Tabelle das Schlusslicht darstellen. Immerhin würde schon ein 1:0-Erfolg genügen, um Salem in der Tabelle zu überflügeln. Welche Spieler es richten sollen, wird erst am Freitag nach der Rückkehr von Hellmer entschieden, wobei Hirsch seinem Cheftrainer davon berichten muss, dass mit Alieu Sarr (Knieverletzung), Pascal Beha (Zerrung) und Mike Tritschler (krank) drei Spieler auf der Kippe stehen. Bis auf Sarr besteht die Chance, dass die beiden anderen spielen werden.

Um offensiv wieder durchschlagskräftiger zu werden, nimmt Hirsch nicht nur die eigentlichen Angreifer in die Pflicht. „Die Spieler im Mittelfeld oder in der Abwehr dürfen auch gern einmal ihr Herz in die Hand nehmen und den Abschluss suchen. Ebenso wichtig ist es allerdings, defensiv sicher zu stehen, denn ein Rückstand ist gerade in Salem nicht immer einfach aufzuholen.“ Die Mannschaft müsse selbstbewusst auftreten. Dann sei der zweite Saisonsieg nicht utopisch.