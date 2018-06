regionalsport schwrzwald DJK Villingen muss absteigen

FC Schonach gewinnt Derby mit 3:0 Toren. Passarella, Griesbeck und German treffen

Fußball-Landesliga: FC Schonach – DJK Villingen 3:0 (1:0). (ali) Schonach hat sich mit dem Sieg den Abschlussplatz vier gesichert, während die Villinger in die Bezirksliga absteigen müssen. „Unser Ziel war, zu Null zu spielen und uns bei den Zuschauern zu bedanken. Beides ist gelungen“, resümierte Schonachs Trainer Enrique Blanco. Villingens Trainer Jan Hirsch sagte: „Wir haben alles versucht, obwohl die Chancen gering waren. Das frühe Gegentor war für uns sehr ungünstig. Wir haben gute Möglichkeiten nicht genutzt.“

Die Zuschauer sahen von Beginn an zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften. Schonach erwischte den besseren Start und ging nach acht Minuten durch Manuel Passarella in Führung. Vorausgegangen war ein perfektes Zuspiel von Alex German. Villingen versteckte sich keineswegs und versuchte Druck auf die Schonacher Defensive auszuüben. Hermann Takuete hatte in der Mitte der ersten Hälfte mit einem Lattenknaller den Ausgleich auf dem Fuß. Auch DJK-Stürmer Avci verpasste kurz darauf mit einem Distanzschuss nur knapp das Gehäuse. Auf der Gegenseite ergaben sich für Passarella und Jonas Schneider weitere Chancen.

Nach einigen taktischen Änderungen erhöhte Schonach den Druck. Gianvito Romeo vergab alleinstehend vor Torhüter Amiti. Auch Markus Dold ließ nach einer Hereingabe von German eine klare Chance aus. Villingen kam nur durch Standards zur Entlastung, die jedoch nichts einbrachten. Schonach blieb brandgefährlich durch ihre schnellen Tempogegenstöße. Amiti bewahrte seine Elf mit weiteren Paraden vor einem höheren Rückstand. In der 67. Minute war der DJK-Keeper jedoch machtlos, als Schonachs Tim Griesbeck aus halbrechter Position den Ball maßgerecht zum 2:0 ins Netz knallte. Nur drei Minuten später schlug der Gastgeber erneut zu. Mit seinem 31. Saisontreffer zog Alex German mit Überlingens Kuczkowski gleich. Sowohl die Hirsch-Elf als auch die Schonacher rissen die Zuschauer mit weiteren guten Chancen anschließend von ihren Sitzen. Tore: 1:0 (8.) Passarella, 2:0 (67.) Griesbeck, 3:0 (70.) German; SR: Marcel Dürnberger (Bad Krozingen); ZS: 250.

FC Schonach: Szymczak (88. Glück), Griesbeck (77. Ketterer), Frey, Lenti (79. Chr. Hettich), Wetzig, Dold, Passarella, Schneider, Romeo, German, Pfau (65. M. Hettich).

DJK Villingen: Amiti, Zimmermann, Takuete (75. Müller), Tritschler (75. Pfrinder), Hug, Riesle, Sarr, Förnbacher (60. Käfer), Schrenk (69. Kostka), Penndorf, Avci.