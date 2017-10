Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen erwartet im Landesliga-Derby FC Löffingen

Gastgeber wollen aus dem Tabellenkeller

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – FC Löffingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Während die Gastgeber mit einem Sieg aktuell im Tabellenkeller stehen, haben sich die Löffinger offenbar noch nicht entschieden, ob die Reise nach oben gehen oder im Mittelfeld enden soll. Für beide ist es somit ein wichtiges Derby.

„Die Tabelle haben wir komplett ausgeschalten. Uns fehlen am Samstag einige wichtige Spieler. Wir werden in diesem Derby alles abrufen müssen, wobei die zweite Halbzeit zuletzt in Frickingen für mich der Maßstab ist. Da haben wir gezeigt, wie wir Fußball spielen müssen“, sagt DJK-Trainer Ralf Hellmer.

Bei den Villingern fallen Alieu Sarr (Sperre), Heiko Reich (Verletzung), Marc Riesle (Studium) und Herman Takuete (angeschlagen) aus. Hellmer wird somit in einem größeren Stil umbauen müssen und hat das unter der Woche auch versucht einzustudieren. Er baut darauf, dass sich die Elf schnell findet.

Wie in der vergangenen Saison stehen die Villinger nach einem Drittel der Saison im Tabellenkeller. Aktuell stehen auf der Habenseite sogar zwei Zähler weniger als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Hellmer will das aber nicht zu sehr thematisieren, um keinen Druck und keine Verunsicherung aufzubauen. „Wir werden elf Spieler auf den Platz schicken, die alle mein Vertrauen haben und denen ich zutraue, die Aufgabe zu lösen“, stärkt der Trainer seine Schützlinge. Das Abschlusstraining am Donnerstag fand in Weilersbach statt, da alle DJK-Plätze belegt waren. „Dass uns Weilersbach hilft, zeigt den Zusammenhalt in unserer Region“, lobt Hellmer den Kreisligisten.

Löffingens Trainer Tim Heine verwendete in dieser Woche einige Minuten, um seine Spieler vor dem Unterschätzen des Gegners zu warnen. „Das Spiel ist genauso schwierig, wie vor einer Woche die Partie gegen Schonach. Villingen hat oftmals unglücklich einige Punkte abgegeben. Für mich ist es weiterhin die gleiche Elf, die in der vergangenen Rückrunde das Feld von hinten aufgerollt hat und über viel Qualität verfügt“, betont Heine. Veränderungen innerhalb der Mannschaft wird es, wenn überhaupt, nur minimal geben. Alexander Kornienko hat abgesagt und Johannes Kaufmann ist noch gesperrt.

Heine fordert im Derby einen konzentrierten Auftritt über 90 Minuten. Zuletzt gab es oftmals nur 45 oder 60 gute Minuten. Das kostete einige Punkte, die einen besseren Tabellenplatz verhinderten. Löffingen hat die Chance, sich deutlicher von den zweistelligen Tabellenplätzen abzusetzen. Dafür müsse die Mannschaft aber bereit sein, über Grenzen zu gehen, denn Heine erwartet von den Villingern, dass sie genau das tun werden.