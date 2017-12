Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen diesmal kein Außenseiter

Schwarzwälder erwarten SC Markdorf. Beide Mannschaften seit langer Zeit ohne Sieg

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SC Markdorf (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Zum Jahresausklang stehen sich im Villinger Friedengrund zwei Mannschaften gegenüber, die nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzen. Während die Gastgeber seit dem 26. August (2:0 gegen die SG Konstanz) auf einem Sieg warten, reist auch der Gegner mit einer Serie von acht Spielen ohne Sieg an. Welche Serie wird enden? „Wir wollen drei Punkte, mit denen sich unsere Situation für die Rückrunde deutlich verbessern würde. Wir waren in den vergangenen Spielen immer Außenseiter. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass wir das am Samstag nicht sein werden. Wenn wir als Einheit auftreten, werden wir unsere Chancen bekommen“, sagt DJK-Trainer Jan Hirsch.

Am Montag wertete Hirsch im Mannschaftskreis die jüngste 0:7-Pleite im Stadt-Derby gegen den FC 08 Villingen II aus. „Wir haben uns aus- und die Fehler angesprochen. Damit ist das Spiel aus den Köpfen raus. Unsere volle Konzentration gilt Markdorf“, sagt der Coach. 20 Akteure waren am Montag im Training und trotz der Laufeinheit war die Stimmung gut. Hirsch: „Ich kann am Samstag personell aus dem Vollen schöpfen. Das macht mich zuversichtlich. Zudem habe ich bei den Jungs einen großen Willen festgestellt.“

Wieder einsatzfähig ist Pascal Beha. Auf einen Einsatz von Patrick Haas, der in der zweiten Mannschaft oft getroffen hat, werden die Villinger indes verzichten. Hirsch: „Wir ziehen das jetzt in der gewohnten Konstellation durch. Ich kann nach Wunsch aufstellen und hoffe, dass einige gestandene Spieler noch ein paar Prozentpunkte mehr bringen. Wir sind gegen Markdorf keinesfalls chancenlos.“