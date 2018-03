Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen beendet Furtwanger Erfolgsserie

Landesliga-Derby mit 2:1 gewonnen. Wieczorek trifft und sieht gelb-rot

Fußball, Landesliga Südbaden: DJK Villingen – FC Furtwangen 2:1 (1:0). (olg) Die Villinger landeten in einem chancenarmen Derby einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Für die Furtwanger ging durch die Niederlage eine Erfolgsserie zu Ende. Die Bregtäler hatten zuvor elf Spiele nicht verloren.

Villingen erwischte den perfekten Start: Nach einer Ecke von Marc Riesle köpfte Heiko Reich über Gästetorhüter Christoph Wehrle hinweg ans Lattenkreuz. Den Abpraller köpfte wiederum Alieu Sarr aus kurzer Distanz in der 2. Minute zum 1:0 ins Netz. Furtwangen reagierte und hatte in der Folgezeit deutlich mehr Ballbesitz. Die DJK spielte jedoch ein laufintensives frühes Pressing und hielt die Gäste so weit vom eigenen Strafraum weg. Auf beiden Seiten gab es kaum Torgefahr. Erst in der 42. Minute hatte Jens Fichter die Chance zum Furtwanger Ausgleich, köpfte jedoch das Leder über die Latte.

Die Gäste aus dem Bregtal blieben nach der Pause am Drücker. Tim Geiger flankte in der 55. Minute in den Strafraum, Florian Fehrenbach setzte den Ball jedoch über das Tor. Auch Jörg Ringwald hatte in der 57. Minute nach einer zunächst von den Villingern geklärten Ecke aus 16 Metern Pech.

Die DJK zeigte sich dagegen effektiver und legte in der 67. Minute nach: Martin Wieczorek überwand Wehrle aus 20 Metern mit einem Schuss in den Torwinkel zum 2:0. Die Furtwanger gaben jedoch nicht auf und schöpften in der 79. Minute wieder Hoffnung. Marcel Ambs traf aus vier Metern ins leere Tor zum 2:1, da DJK-Schlussmann Lavdrim Amiti einen hohen Ball nicht abfischen konnte. Richtig spannend wurde es in der Schlussphase, als Wieczorek in der 85. Minute die Ampelkarte sah und die Gäste in Überzahl noch einmal Druck machten. Doch die Villingen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Trainerstimmen:

Jan Hirsch (DJK Villingen): „Unser Plan ist absolut aufgegangen. Die drei Punkte waren sehr wichtig. Im Vergleich zum letzten Spiel wollten wir es nach vorne besser machen und eigene Torchancen kreieren. Das frühe 1:0 hat uns in die Karten gespielt. Furtwangen hatte danach zwar mehr Ballbesitz, aber unser Sieg war verdient.“

Markus Knackmuß (FC Furtwangen): „Wir haben unter dem Strich zu wenig aus dem Ballbesitz gemacht. In der ersten Halbzeit konnten wir uns nur eine Torchance herausspielen. Villingen machte das frühe 1:0 und traf durch einen Sonntagschuss zum 2:0. Insgesamt hatte unser Gegner aber keine klaren Torchancen.“

Tore: 1:0 Sarr (2.), 2:0 Wieczorek (67.), 2:1 Ambs (79.). SR: Jacob (Willstätt). ZS: 80. Gelb-Rot: Wieczorek (DJK, 85.).

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner (74. Käfer), Laermann, Zimmermann, Takuete (90. Pfriender), Reich, Hug, Riesle, Sarr, Wieczorek.

FC 07 Furtwangen: Wehrle, Markus Ringwald, Staudt, Schmitz (46. Ferrara), Ambs, Jörg Ringwald, Heiko Holzapfel, Steffen Holzapfel (80. Ganter), Kaltenbach (70. Markon), Fichter, Geiger (90. Stumpp).