Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen: Mannschaft in der Pflicht

Auswärtsspiel beim FC Hilzingen

Fußball-Landesliga: FC Hilzingen – DJK Villingen (Samstag, 16 Uhr). (daz) Beide Mannschaften stehen am sechsten Spieltag bereits gewaltig unter Druck. Während die Villinger bisher drei Punkte eingefahren haben, hat der gastgebende Aufsteiger lediglich einen Zähler auf dem Konto. Damit ist klar: Eine Punkteteilung hilft beiden Teams auf keinen Fall weiter. Beide werden auf Sieg spielen müssen, um nicht die nächsten Wochen im Tabellenkeller festzustecken.

DJK Donaueschingens Trainer Ralf Hellmer verlegte am vergangenen Montag die Trainingseinheit seiner Elf vom Platz in die Kabine. Im Mittelpunkt stand eine Aussprache, in der alle belastenden Dinge auf den Tisch gelegt werden sollten. „Das Gespräch verlief so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nun müssen Taten folgen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert, auf dem Platz Antworten zu geben“, betont Hellmer. Schon am Dienstag sah er eine Trainingseinheit, die ihn zuversichtlich stimmte. Hellmer: „Die Gruppe muss jetzt als Kollektiv auftreten.“

Vom Gegner weiß Hellmer bisher nicht viel. Das sei auch nicht so wichtig, wenn die eigene Elf ihre Leistungen bringe und Hilzingen sich nach dem Spiel der Villinger richten müsse. Wie Hellmer seine Mannschaft aufstellt, will der Coach erst am Freitagabend entscheiden. Denkbar ist allerdings, dass Mario Giesler beginnt, nachdem der Angreifer zuletzt nach längerer Pause bereits einen Kurzeinsatz absolvierte. Giesler könnte mithelfen, die bisher dürftige Torbilanz (drei Treffer) aufzubessern. Hellmer: „Wenn er richtig fit ist, kann ich an ihm fast nicht vorbei.“ Allerdings müssen die Villinger in Hilzingen wegen einer Hochzeit auf zwei, drei Spieler verzichten.