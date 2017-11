Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen II neuer Spitzenreiter

16. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. Nur drei Spiele ausgetragen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – FC Schonach II 3:0 (1:0). (ms) Im Duell der Landesliga-Reserven siegte der Favorit klar. Nach ausgeglichenem Beginn brachte Philipp Schwind die DJK in der 20. Spielminute in Führung. Nach dem Seitenwechsel war Schonach besser im Spiel. Torjäger Patrick Haas sorgte allerdings mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse. Die DJK übernahm durch den verdienten Dreier die Tabellenspitze, der bisherige Spitzenreiter Fischbach hat allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand. Tore: 1:0 (20.) Schwind, 2:0 (68.) Haas, 3:0 (73.) Haas. ZS. 70. SR: Garcia Morales (Güglingen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Schönwald 0:0 (0:0). Die knapp 120 Zuschauer sahen eine kampfbetonte Nullnummer. Die SG vergab kurz vor der Pause das sichere 1:0, als Marcel Schmidts Schuss vom Gästetorhüter pariert wurde. Das Spielgerät bleib zwei Meter vor der Linie liegen, doch die Hausherren schafften es nicht, die Führung zu erzielen. Auf der anderen Seite vergab Heiko Spath die dicke Chance für Schönwald. Nach Großchancen endete die Partie verdientermaßen mit einer Punkteteilung. Die Gäste waren bissiger. Die SG wollte es spielerisch versuchen, was nicht gelang. ZS: 120. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

SV Nußbach – SG Buchenberg/Neuhausen 1:2 (0:0). Nach 90 Minuten setzten sich die spieltechnisch besseren Gäste durch. Trotz zwischenzeitlichem Rückstand gaben sie nie auf und drehten die Begegnung. Nußbach versuchte es auf dem Kunstrasenplatz in Hornberg mit langen Bällen, die SG übte permanenten Druck aus. Da am Ende auch ein Chancenplus der Gäste zu Buche stand, war der Sieg der SG Buchenberg/Neuhausen auch verdient. Tore: 0:1 (52.) Steffen Schneider, 1:1 (68.) Dionysios Stogiannidis, 1:2 (78.) Manuel Ohnmacht. ZS: 60. SR: Ömer Sari (Schwenningen).

Die Spiele VfB Villingen – SV Rietheim, FC Kappel – FC Weilersbach, FC Peterzell – NK Hajduk, Spfr. Neukirch – FC Triberg und FC Tannheim – FC Fischbach wurden witterungsbedingt abgesagt.