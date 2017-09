Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen II gewinnt Stadtderby

Siebter Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. Torflut beim Spiel Triberg gegen Hajduk

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – VfB Villingen 2:1 (1:1). Im Stadtderby begann der VfB stark: Nach drei Minuten brachte Fabian Pompa die Gäste in Führung. Danach steigerte sich die DJK. Philipp Schwind traf kurz vor der Pause zum Ausgleich. In Minute 52 erzielte Patrick Haas das Siegtor für die DJK. Tore: 0:1 (3.) Pompa, 1:1 (40.) Schwind, 2:1 (52.) Haas. ZS: 150. SR: Doris Wengrzik (Hüfingen).

FC Triberg – NK Hajduk VS 6:3 (4:2). In einer turbulenten Partie brachten Marius Scherzinger und Endrit Shabani Triberg früh nach vorne, ehe Ivica Jozinovic verkürzte. Drei Tore fielen kurz vor der Pause. Mit zwei schnellen Treffern nach der Pause entschied Triberg die unterhaltsame Partie. Tore: 1:0 (5.) Scherzinger, 2:0 (7.) Shabani, 2:1 (10.) Jozinovic, 3:1 (37.) Felix Fehrenbach, 2:2 (40.) Josip Matkovic, 4:2 (45.) Shabani, 5:2 (58.) Fehrenbach, 6:2 (50.) Fehrenbach, 6:3 (88.) Hrvoje Jozinovic. ZS: 80. SR: Asim Huremovic (Schwenningen).

FC Schonach II – FC Kappel 2:1 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte ging es nach Wiederbeginn Schlag auf Schlag. In Minute 49 brachte Valmir Rexhepi die Gastgeber in Führung, ehe Christian Geisler im Gegenzug ausglich. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten. Schonach war am Ende clevererer und gewann nach einem Tor von Tino Weiß in der Nachspielzeit. Tore: 1:0 (49.) Rexhepi, 1:1 (50.) Geisler, 2:1 (90.+3) Weiß. ZS: 100. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Peterzell 4:1 (3:1). Die SG legte los wie die Feuerwehr: Turgut Temizkan traf nach wenigen Sekunden. Ein Doppelschlag nach 27 Minuten durch Marcel Frank und Dominic Jahr entschied vorzeitig die Partie. Zwar schaffte Kevin Hinrichs das 3:1, Temizkan machte aber in Hälfte zwei den Doppelpack perfekt. Tore: 1:0 (1.) Temizkan, 2:0 (27.) Frank, 3:0 (29.) Jahr, 3:1 (41.) Hinrichs, 4:1 (76.) Temizkan. ZS: 150. SR: Asim Huremovic (Schwenningen).

FC Tannheim – Spfr. Neukirch 0:2 (0:0). Nach ausgeglichener und torloser erster Halbzeit entschied Neukirch innerhalb von vier Minuten das Spiel. Zuerst schloss Patrick Gruber einen Konter ab, danach erhöhte Robin Duffner im Eins-gegen-eins auf 0:2. In der Schlussphase drängte Tannheim erfolglos auf den Anschluss. Tore: 0:1 (65.) Gruber, 0:2 (69) Duffner ZS: 160. SR: Hermann Schmider (Aichhalden).

SV Rietheim – FC Weilersbach 2:4 (0:1). Mit einem Viererpack fertigte Tolga Sözer die Rietheimer im Alleingang ab. Zwar verkürzte Rietheim in den Schlussminuten auf 2:3, Sözers Konter in der Nachspielzeit machte aber alles klar. Tore: 0:1 (14.) Sözer, 0:2 (62.) Sözer, 0:3 (73.) Sözer, 1:3 (88.) Erden Özden, 2:3 (90.) Nico Meder, 2:4 (90.+3) Sözer. ZS: 150. SR: Ömer Sari (Schwenningen).

FC Fischbach – SG Buchenberg/Neuhausen 2:0 (1:0). Fischbach bleibt ungeschlagen. Die klar überlegenen Gastgeber gingen nach 41 Minuten durch einen Kopfball von Sven Müller in Führung. In Hälfte zwei wurde das Spiel ruppiger. Obwohl Fischbach einen Platzverweis erhielt, entschied Sven Müller per Konter in der Schlussminute das Spiel. Tore: 1:0 (41.) Müller, 2:0 (90.+2) Müller. ZS: 150. SR: Enis Morat (Schwenningen). Gelb-Rot: FCF (90.).

FC Schönwald – SV Nußbach 4:2 (3:1). Nußbach startetete aktiver und ging durch Steffen Schneider in Führung. Dies war der Weckruf für die Schönwälder, die durch Marius Stoz, Christian Duffner und Marcus Thurner das Spiel noch vor der Pause drehten. Thurner legte zum 4:1 nach, ehe Steffen Schneider in der Schlussphase den Schlusspunkt setzte. Tore: 0:1 (11.) Schneider, 1:1 (31.) Storz, 2:1 (35.) Duffner, 3:1 (43.) Thurner, 4:1 (73.) Thurner, 4:2 (90.) Schneider. ZS: 100. SR: Markus Moosmann (Schramberg).