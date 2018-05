Regionalsport Schwarzwald DJK Villingen: Ein Keller- und Nervenduell

FC Rot-Weiß Salem zu Gast

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – FC Rot-Weiß Salem (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Wohin führt der Weg der DJK Villingen? Gelingt wie in der vergangenen Saison nochmals der späte Klassenerhalt oder muss der Verein zurück in die Bezirksliga. Das Spiel am Samstag wird wohl noch keine endgültigen Antworten liefern, wohl aber die Richtung anzeigen. Schließlich trifft der Drittletzte (23 Punkte) auf den Vorletzten (21). Ein Sieg für die Gastgeber ist Pflicht, um am letzten Spieltag in Schonach weiterhin berechtigte Aussichten auf den Ligaerhalt zu haben.

Elf Punkteteilungen und nur vier Siege in 28 Spielen zeigen deutlich auf, warum die DJK wieder zittern muss. „Es wird am Samstag kein zwölftes Unentschieden geben. Sollte sich das abzeichnen, werden wir komplett auf Offensive umschalten. Uns hilft nur ein Sieg und so werden wir auch auftreten“, kündigt Trainer Jan Hirsch an, für den es der letzte Heimauftritt als Trainer sein wird. Klar, dass sich Hirsch dafür einen Sieg von der Mannschaft wünscht. „Die Spieler sind jetzt gefordert, alles rauszuwerfen. Wir wollen eine gute Leistung zeigen und alle einen guten Abschied von den eigenen Fans“, ergänzt Hirsch. Mit Sicherheit wird die Partie auch zu einem Nervenspiel, denn alle 22 Akteure wissen um die Bedeutung der Partie.

Hirsch wünscht sich möglichst einen frühen Treffer, um Salem noch mehr zu locken. Ebenso wichtig ist es dem scheidenden Trainer, dass sein Team keinen frühen Gegentreffer kassiert. „Bei einem Rückstand wird es ganz schwer, denn dann verbarrikadiert sich Salem sicherlich. Es gilt, ein 0:1 zu vermeiden und selbst effizient mit den eigenen Chancen umzugehen.“ Heiko Reich ist im Urlaub. Dafür werden die Routiniers Patrick Haas und Juan Garcia wieder zur DJK-Elf gehören. Auch der Einsatz von Philipp Schwind spielt in den Gedanken von Hirsch eine Rolle.