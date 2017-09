Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen vs FC Schonach: Duell zweier Teams mit Selbstvertrauen

Beide Mannschaften haben in der Landesliga einen Lauf

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Schonach (Sonntag, 15 Uhr). Viel Spannung und eine große Zuschauerkulisse verspricht das Schwarzwald-Derby am Sonntag in Allmendshofen. Donaueschingen ging zuletzt zweimal in Folge als Sieger vom Platz, die Schonacher sogar dreimal. In den zwei Duellen der vergangenen Saison fielen insgesamt 13 Tore. Obwohl beide Mannschaften in der Liga elf Punkte trennen, könnte sich ein spannendes Spiel auf Augenhöhe entwickeln.

DJK-Trainer Christian Leda hält sich im Vorfeld sehr bedeckt. „Ich werde nichts zu unseren taktischen Plänen offenlegen. Meine Mannschaft weiß, wie wir spielen wollen. Das reicht.“ Auch zum Personal will Leda nichts sagen, ließ aber zumindest entlocken, dass Andreas Albicker und Yakup Sevimli nicht zur Verfügung stehen. Ein möglicher Einsatz von Raphael Künstler und Raphael Schorpp wird sich erst am Sonntag entscheiden. Somit kann Leda wohl eher nicht die gleiche Elf aufstellen wie beim jüngsten 6:1-Erfolg in Salem. Möglicherweise werden Spieler der Bezirksliga-Elf zumindest auf der Bank sitzen.

Wie die Schonacher spielen, hat Leda seinen Akteuren vermittelt. Um zu bestehen, müsse seine Elf am Sonntag an ihre Leistungsgrenzen gehen. Er weiß auch, dass Schonach mit der Euphorie des guten Saisonstarts schwer zu bespielen ist. Somit könnte ein Duell besonders in den Mittelpunkt rücken: DJK-Innenverteidiger Jannik Beha gegen Schonachs Sturmspitze Alexander German. Beide zählen auf ihren Positionen zu den besten Spielern der Liga.

Schonachs Trainer Enrique Blanco hat in dieser Woche seine Spieler mehrfach davor gewarnt, die Donaueschinger am Tabellenplatz zu messen. „Das ist eine Spitzenmannschaft, die aus bekannten Grünen einen schweren Start hatte. Unser Gegner hat auf allen Positionen viel Qualität“, warnt Blanco. Andererseits habe seine Elf nach dem tollen Saisonstart auch viel Selbstvertrauen getankt.

Fehlen wird bei den Gästen der schon länger verletzte Marcel Wetzig, ebenso Julian Kaiser, der am vergangenen Sonntag die rote Karte sah. Über die Dauer seiner Sperre ist noch nichts bekannt. Blanco ist indes sicher, „dass wir eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz schicken, die in Donaueschingen bestehen wird“. Im Training unter der Woche habe das Team diesbezüglich schon einiges einstudiert.

In der Schonacher Start-Elf könnte einmal mehr Jonas Schneider stehen, von dessen Entwicklung Blanco sehr angetan ist. „Der Junge hat in der Vorbereitung sehr laut an die Tür geklopft. Ich bin mit ihm sehr zufrieden.“ Dazu gesellen sich weitere Nachwuchsspieler, deren Einsatz Blanco keine Bauchschmerzen bereiten würde. „Diejenigen, die spielen, haben mein vollstes Vertrauen“, stärkt der Übungsleiter seinen Akteuren den Rücken.