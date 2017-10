Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen vs FC Furtwangen: Lokalderby der Tabellennachbarn

Beide Trainer mit großem Respekt vor dem Gegner

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Furtwangen (Sonntag, 15 Uhr). Im Sportpark Allmendshofen treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, bei denen der Trend ganz klar nach oben zeigt. Donaueschingen holte aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte. Furtwangen fuhr im gleichen Zeitraum sogar die Maximalpunktzahl ein. Zuletzt standen sich beide Teams im März in Furtwangen gegenüber. Da siegten die Gastgeber mit 3:0, während die DJK ihr Heimspiel in der vergangenen Saison mit 5:1 gewann.

Hinter DJK-Trainer Christian Leda liegt eine „etwas komische Trainingswoche“. Er musste nach und nach auf einige Stammspieler verzichten. Stefan Heitzmann und Christian Limberger meldeten sich zuerst krank ab, später Stephan Ohnmacht, Andreas Albicker, Jannik Beha und Raphael Schorpp mit leichten Blessuren. Leda geht aber nicht davon aus, dass alle sechs Spieler am Sonntag fehlen werden. „Es war nicht optimal, aber natürlich haben wir uns viel vorgenommen. Wir wollen den guten Trend fortsetzen. Dazu sollten wir zunächst einmal defensiv stabiler stehen. Wir bekommen noch zu viele Gegentreffer“, hat Leda erkannt.

Beim Gegner schätzt der DJK-Trainer vor allem den Offensivbereich mit Jan Meier und Steffen Holzapfel sehr stark ein. Deshalb gelte es, sich defensiv keine Schnitzer zu erlauben. Leda: „Wir müssen wieder bissiger werden. Wir erwarten eine gestandene Landesliga-Elf, die uns fordern wird. Die Kunst besteht darin, die richtige Balance zu finden.“

Ohne Spielertrainer Markus Knackmuß wollen die Furtwanger besser als in der vergangenen Saison in Allmendshofen abschneiden. Knackmuß hat sich für eine Woche in den Urlaub verabschiedet und wird von Matthias Vollmer und Jörg Ringwald vertreten. „Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Beide sind ganz nah dran“, so Knackmuß, der nach den jüngsten drei Siegen keinen Grund sieht, die große Rotationsmaschine anzuwerfen: „Ein Mann wie Heiko Holzapfel ist nah an einem Startelf-Einsatz.“ Auch Marcel Ambs ist fit. Im Kader wird auch Dimitri Ferrara sein, der zuletzt beruflich im Ausland weilte.

Für den Furtwanger Coach haben beide Mannschaften nach einem holprigen Start die richtige Richtung eingeschlagen, auch wenn er sein Team nicht mit der DJK messen will. „Donaueschingen ist für mich weiterhin ein Kandidat für die ersten vier Plätze, wenn sie komplett sind. Zudem herrscht dort immer eine gute Stimmung, die motivierend wirkt. Wir müssen auch Geduld beweisen, denn auch diese Partie wird zu einer echten Herausforderung“, fügt Knackmuß an.