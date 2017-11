regionalsport schwarzwald DJK Donaueschingen verpasst Überraschung

DJK Donaueschingen unterliegt in der Nachspielzeit beim SC Pfullendorf

Fußball-Landesliga: SC Pfullendorf – DJK Donaueschingen 2:1 (0:1). (stl) Pfullendorf verteidigte mit einem Last-Minute-Sieg die Tabellenführung. Donaueschingen igelte sich nicht in der eigenen Hälfte ein und attackierte früh. So tat sich der Favorit schwer. Glück hatte der SC nach 27 Minuten, als Benedikt Ganter nach feinem Diagonalball von Sauter im Rücken der Pfullendorfer Abwehr lässig die Kugel am SC-Tor vorbei schlenzte. Besser machte es Ganter sechs Zeigerumdrehungen später, als der Donaueschinger eine Flanke per Direktabnahme zum 0:1 (33.) nutzte.

Der Warnschuss hatte gesessen. Nun erhöhte der SC Risiko und Tempo deutlich. Marena (37.) schoss über das Tor. Nach Stützles Hereingabe schoss Slawig nur hauchdünn über das Ziel hinaus. Und auch drei Minuten vor der Pause fehlte zum Pfullendorfer Ausgleich nicht viel. Nach Kellers Hereingabe traf Stützle aus acht Metern nur den Pfosten (42.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte die Elf von Gästetrainer Leda die Partie wieder besser im Griff. Der SC benötigte 20 Minuten bis zur ersten Chance in Durchgang zwei. Stützles Kopfball aus drei Metern landete auf dem Tornetz. Bei Erdems Schussversuch aus 16 Metern hatte Neininger im Gästetor seine Mühe (67.). Sekunden später machte es der eingewechselte Alen Rogosic besser und knallte die Kugel zum 2:1 unter die Latte.

Der SC war nun richtig heiß und drängte auf den Siegtreffer. Mit der Oberhand klärte Neininger Hubers Schuss zur Ecke (86.). Ein Tor der Marke des Monats hatte Fähnrich (90.) auf dem Fuß. Der Hackenschuss wurde aber auf der Linie geklärt. Als sich die ersten Zuschauer auf den Heimweg machten, fiel das 2:1. Grulers abgerutschten Flankenball drückte Fähnrich aus kurzer Distanz über die Linie. Tore: 0:1 (33.) Ganter, 1:1 (68.) Rogosic, 2:1 (90.+4) Fähnrich; SR: Porep (Freiburg); ZS: 330.

DJK Donaueschingen: S. Neininger, Y. Sevimli, Chr. Erndle, J. Beha, S. Sauter, B. Cakici (66. A. Szabo), Chr. Limberger, St. Ohnmacht (86. M. Jäggle), R. Schorpp, A. Albicker, B. Ganter (90.+2 St. Heitzmann).