Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen holt weiter auf

2:1-Sieg am Bodensee

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – DJK Donaueschingen 1:2 (1:1) Während die Gastgeber auch im fünften Heimspiel ohne Punkte blieben, gelang Donaueschingen der vierte Saisonsieg. In einer Begegnung auf Augenhöhe waren die Donaueschinger zielstrebiger und belohnten sich für ihr Offensivspiel.

Die erste Chance hatten die Gastgeber, als Auer Dold auf halblinks Richtung Gästetor schickte, aber Sebastian Neininger im Donaueschinger Tor den Schuss parierte. Nach 18 Minuten fiel das 0:1. Raphael Künstler bediente Sebastian Sauter an der rechten Torauslinie und dessen flache Hereingabe drückte Tobias Wild im zweiten Versuch über die Linie. Beim ersten Versuch war er noch an Torwart Bisinger gescheitert. In der 25 Minute hatten die Konstanzer Grund zu jubeln. Eine gelungene Ballstafette auf der linken Angriffsseite endete mit einem Pass auf Bongiovanni, der von der Strafraumlinie mit einem satten Schuss den Gästetorhüter überwand. Die Konstanzer hatten danach ihre beste Zeit und die Abwehr der DJK stand unter Druck. Allerdings wurde zu halbherzig der Abschluss aus guten Positionen gesucht. Eine Direktabnahme von Auer verfehlte das Ziel.

Die zweite Hälfte begann mit einem Schuss von Bongiovanni, mit dem der Gästetorwart seine Mühe hatte. Im Gegenzug wurde von den Gästestürmern nach einem Eckball fast jeder Defensivspieler der Konstanzer angeschossen. Nach gut einer Stunde Spielzeit tat die DJK noch mehr. Die Schüsse von Raphael Künstler und Berkay Cakici wurden von Bisinger im Konstanzer Tor bravourös abgewehrt. Als die Konstanzer sich von diesem Druck befreiten, traf sie ein Konter der Gäste. Eine halbhohe Flanke vor das Tor verwandelte Raphael Künstler mit einer perfekten Direktabnahme zum 1:2. Tore: 0:1 (18.) Wild, 1:1(25.) Bongiovanni, 1:2 (89.) Künstler; SR: Dürrschnabel (Bietigheim); ZS: 80.

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Schorpp, Wild (62. Ohnmacht), Albicker, Hölzenbein (73. Schneider), Künstler (90. Knöpfler), Sevimli, Erndle, Sauter, Cakici.