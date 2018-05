regionalsport schwrzwald DJK Donaueschingen: Späte Treffer entscheiden

DJK Donaueschingen setzt sich mit 3:1 Toren gegen den SC Konstanz-Wollmatingen durch

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – SC Konstanz-Wollmat. 3:1 (1:1). (tw) Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Die Gäste hatten bereits in Minute zwei eine ganz klare Chance. Sebastian Neininger, der am Sonntag überragend hielt, entschärfte die Direktabnahme aus sieben Metern. Auf der anderen Seite brachte Stefan Heitzmann (4.) den Ball nach einer Ecke nicht im Tor unter.

Ebenfalls klar war die Möglichkeit für Stephan Ohnmacht (12.), dessen Heber über das Tor ging. Die Gäste setzten permanent Nadelstiche. Die DJK wirkte in der ersten Hälfte etwas unentschlossen und ließ den Gast kombinieren. Dann gab es Elfmeter für die Gäste. Sebastian Neininger hielt sowohl den Elfmeter als auch den Nachschuss. Eine gute Aktion von Andreas Albicker (35.) wurde geblockt. Zwei Minuten später fiel die Führung. Raphael Schorpp schoss ein Zuspiel aus 20 Metern sensationell in den Winkel. Noch vor der Pause folgte die kalte Dusche. Nach einer Ecke stand Slef völlig frei und köpfte zum 1:1 ein. Max Schneider prüfte direkt vor der Pause den Gästetorhüter mit einem stark getretenen Freistoß aus 25 Metern.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte die DJK nicht am Limit. Nach einem langen Ball sah Christoph Endle (66.) den hinter ihm heran sprintenden Gegner nicht, kam den berühmten Schritt zu spät und erhielt dafür die Rote Karte. Der Platzverweis erwies sich als Wachmacher. Jeder DJK-Spieler stellte sich der Verantwortung und brachte zehn bis 15 Prozent mehr. Dadurch entwickelte sich ein besseres Spiel und auch Möglichkeiten. In der 80. Minute bediente Max Schneider mit einem tollen Zuspiel Stephan Ohnmacht, der eiskalt zur 2:1 Führung abschloss. In der 93. Minute erzielte Raphael Schorpp nach präziser Ecke mit einer tollen Direktabnahme die 3:1 Führung, die sicher gegen diesen engagierten Gegner um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Tore: 1:0 Schorpp (37.), 1:1 Slef (43.), 2:1 Ohnmacht (80.), 3:1 Schorpp (90+3.), bes. Vork.: Rot: Erndle (66./Donaueschingen); SR: Christian Schweizer (Oberried); ZS: 180.

DJK Donaueschingen: Neininger, Kleinhas F., Cakici (73. Hölzenbein), Schneider, Heitzmann , Erndle, Albicker, Beha, Sauter, Schorpp, Ohnmacht (81. Wild).