Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen: Klartext gesprochen

Gegen SG Dettingen-Dingelsdorf soll Krise beendet werden

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Seit vergangenem Wochenende sind die Donaueschinger im Besitz der Roten Laterne. Nun wird dringend ein Abnehmer gesucht. Spielerisch ging es in den vergangenen zwei Partien bereits aufwärts. Nur die Ergebnisse stimmten nicht. Am Sonntag soll der erste Saisonsieg her.

Viel wurde in dieser Woche in Allmendshofen miteinander gesprochen. Das Trainerteam, die sportliche Vereinsführung und die Mannschaft brachten hinter verschlossenen Türen alles auf den Tisch, was die Seelen belastet. „Die Gespräche waren sehr gut. Daraufhin haben wir kleinere Parameter verändert. Wir sind uns einig, dass wir gemeinsam abgerutscht sind. Nun müssen wir auch gemeinsam die Karre wieder aus dem Dreck ziehen“, sagt DJK-Trainer Christian Leda. Zuletzt schleppte die Mannschaft einen psychologischen Rucksack mit sich herum. Den gilt es nun abzuschütteln. Leda: „Dieser Rucksack ist nicht leistungsfördernd.“

Personell ändert sich bei Donaueschingen wenig. Zu den 14 Spielern der vergangenen Wochen kommt Max Schneider als Alternative hinzu. Mit der Rückkehr von Torjäger Stephan Ohnmacht (Auslandsaufenthalt) wird erst am zehnten Spieltag gerechnet. Leda ist sich sicher, dass seine Elf am Sonntag alles aufbieten wird, um der Talfahrt ein Ende zu bereiten.