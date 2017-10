Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen: "Es herrscht Alarmstufe eins"

Baaremer zu Gast beim SC Konstanz-Wollmatingen

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Zehn Punkte aus den vergangenen fünf Spielen verdeutlichen den Aufwärtstrend der Donaueschinger. Auch spielerisch sind die Allmendshofener auf einem guten Weg. Nun führt die Reise an den Bodensee zum bislang sieglosen Tabellenletzten. „Konstanz ist ein ungewöhnliches Schlusslicht. Eine Mannschaft, die seit Jahren in der Liga an der Tabellenspitze mitspielt und die erstklassige Rahmenbedingungen besetzt“, umschreibt DJK-Trainer Christian Leda die Ausgangslage.

Nicht nur wegen der jüngsten Auftritte reist die DJK zumindest von der Papierform als Favorit an. Ein Thema, das Leda auf die Palme bringt. „Bei uns herrscht die erste Alarmstufe. Nach unserem Saisonstart uns als Favoriten zu bezeichnen, ist ein Unding“, echauffiert sich der Trainer. Dabei ist zwischen den Zeilen deutlich herauszuhören, dass der Trainer keinerlei Druck auf seine Elf aufbauen möchte. Die Mannschaft soll ohne zusätzliche Belastungen in die 90 Minuten gehen. Schließlich wollen die Donaueschinger nicht die Ersten sein, die gegen Konstanz in dieser Saison verlieren. Klar ist aber auch, dass der Gegner bisher nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Nur sieben Mal durften die Konstanzer bisher einen Torerfolg bejubeln. Auch diesbezüglich hat Leda ein Gegenbeispiel. „Furtwangen hatte zuletzt auch wenig Tore erzielt und dann sieben Mal getroffen. Die ganze Statistik ist nichts wert.“

Die personellen Möglichkeiten haben sich bei der DJK deutlich verbessert. Auch deshalb will Leda, um die Spannung hochzuhalten, im Vorfeld zumindest öffentlich keinen der ersten elf Plätze verteilen. Denkbar ist allerdings, dass Kurzzeitarbeiter vom vergangenen Wochenende, wie Andreas Albicker oder Stephan Ohnmacht, in die Startformation rücken können. Leda dazu viel– und nichtssagend: „Vieles ist denkbar.“