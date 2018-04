Regionalsport Schwarzwald DJK Donaueschingen: Dritter Sieg in Folge

4:1-Erfolg gegen RW Salem. Ohnmacht trifft dreimal

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC RW Salem 4:1 (1:0). (tw) Die DJK Donaueschingen ist weiterhin in einer guten Form. Am Sonntag gelang der dritte Sieg in Folge. Die Allmendshofener brachten die Gäste schnell in Verlegenheit. Schon nach zehn Minuten stand es 1:0. Stephan Ohnmacht traf nach schöner Vorarbeit von Max Schneider. Die DJK hielt den Druck hoch und hatte wieder durch Ohnmacht (16.) die Chance zum 2:0. Nach Zuspiel von Benedikt Ganter schoss Ohnmacht knapp vorbei.

Salem versuchte es mit langen Bällen und agierte mit den quirligen Stürmern stets gefährlich. So fiel das 1:1 (19.), was aber der Schiedsrichter wegen klarer Abseitsstellung nicht gab. Donaueschingen ließ hingegen gute Chancen aus. So kam Salem (31.) nach einem Eckball zu einem Lattentreffer und kurz vor der Pause strich ein Freistoß der Gäste knapp am Tor vorbei.

In Halbzeit zwei das gleiche Spiel. Die DJK hatte weit mehr Ballkontakte, während Salem sehr defensiv stand. In Minute 52 erzielte Ohnmacht nach einem Eckball das 2:0. Elf Minuten später scheiterte der Torjäger am Torwart. Mit einem etwas zweifelhaften Elfmeter verkürzten die Gäste auf 1:2.

Drei Minuten nach dem 1:2 die nächste Chance der DJK, aber der Abschluss aus spitzem Winkel ging über das Tor. Dann scheiterte Ohnmacht (75.) nach Zuspiel von Raphael Schorpp am Schlussmann der Gäste. Neun Minuten vor dem Abpfiff fiel das 3:1. Nach präzisem Zuspiel vom eingewechselten Andreas Albicker erzielte Ohnmacht seinen dritten Treffer. Er traf trocken aus 16 Metern in die Ecke. Damit war die Entscheidung gefallen.

In der 84. Minute kam es erneut zum Duell Ohnmacht gegen den Salemer Torwart, der die Chance vereitelte. In den Schlussminuten drängte die DJK noch einmal stark auf das Tor der Gäste. So hatte der eingewechselte Leon Aguiar (89.) noch eine gute Möglichkeit. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte der Kapitän der DJK, Stefan Heitzmann, nach einem Eckball von Albicker. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 (10./51./83.) Ohnmacht, 2:1 (67.) Daniele, 4:1 (90+1.) Heitzmann; SR: Johannes Bacher (Freiburg), ZS: 200.

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Schneider (88. Wild), Heitzmann, Erndle, Ganter (56. Albicker), Beha, Sauter, Hölzenbein (56. Raab), Schorpp, Ohnmacht (87. Aguiar).