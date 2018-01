Regionalsport Schwarzwald Czech und Schulz machen Sieg perfekt

Schwenninger Handballer gewinnen 32:30 bei Verfolger Hossingen. TG-Frauen wieder Letzter

Handball, Bezirksliga Herren: HSG Hossingen-Meßstetten – TG 1859 Schwenningen 30:32 (16:17) Langsam finden die TG-Herren wieder in die Erfolgsspur. Der wichtige Sieg beim Tabellennachbarn war die vierte Partie in Folge ohne Niederlage. Trainer Holger Hafner lobte eine kämpferisch starke Begegnung seiner Jungs. „Wir haben verdient gewonnen und lediglich am Ende zu viele Möglichkeiten liegen lassen.“ In der Schlussphase machten die Gäste sogar in Unterzahl den Sack zu: Nach einer Zwei-Minuten-Strafe für Patrick Mink traf Jonas Schulz fünf Sekunden vor dem Ende zum Endstand.

In der ersten Halbzeit ging es hin und her über ein 7:7 (13.) bis zur knappen 16:17-Pausenführung für Schwenningen. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie eng, ehe Schwenningen mit 18:21 (40.) und anschließend sogar mit fünf Treffern zum 21:26 (48.) langsam auf die Siegerstraße zusteuerte. Entschieden war die Partie allerdings noch nicht. Als den Hausherren 72 Sekunden vor dem Ende der 30:30-Ausgleich gelang, drohte das Match zu kippen. Doch Tobias Czech sorgte nur 25 Sekunden später für das 30:31, ehe Schulz alles klar machte.

TG-Tore: Richard Kellerer (7/4), Manuel Arts (5), Michael Mager (5), Jonas Schulz (4), Tobias Götz (3), Matthias Roncari (3), Tobias Czech (3), Vladimir Aleksic (2).

Landesliga Frauen: HSG Hossingen-Meßstetten – TG 1859 Schwenningen 29:21 (11:10). (olg) Nach der Niederlage rutschten die TG-Frauen wieder auf den letzten Tabellenplatz ab. So spitzt sich der Abstiegskampf in der Landesliga weiter zu. Schlusslicht Schwenningen (5:21), Winterbach/Weiler (5:21), Neuhausen/Fildern (5:17), Albstadt (7:19) und der Siebte Leinfelden II (8:16) liegen nur drei Zähler auseinander. Noch alles drin für die Neckarstädterinnen, jedoch höchste Eisenbahn bei nur noch sieben Begegnungen, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.

Personell standen Burcu Kartal und Anna-Lena Bettinger wieder zur Verfügung, dafür fehlten diesmal Julia Czech und Angelina Kny. TG Trainer Karsten Hauser war nach zwei Spielen, in denen er verletzt fehlte, wieder an der Außenlinie dabei. Die Niederlage hatten für ihn einen Grund, der sich durch die gesamte Runde zieht: „Wenn wir es nicht schaffen, unser Potenzial über volle 60 Minuten Spielzeit abzurufen, ist es schwer zu gewinnen.“ In Meßstetten beim Aufsteiger bot sich die Chance auf den dritten Saisonsieg und der Start schien vielversprechend: In der 9. Minute führte die TGS mit 5:3. Zur Pause führten allerdings die Gastgeberinnen mit 11:10 und bauten nach der Pause den Vorsprung bis auf zehn Treffer (24:14) aus. Damit war die Partie entschieden.

TG-Tore: Sabrina Eberl (6/5 von 5 Siebenmeter), Alisa Häffner (5), Lisa Kuner (3), Alexandra Noack (3), Anna-Lena Bettinger (2), Julia Held (2).