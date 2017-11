Regionalsport Schwarzwald Crosslauf-Serie: Tim Assmann Schnellster auf der Mittelstrecke

Gelungener Start in Unterkirnach

Leichtathletik: (bm) Einen Start nach Maß feierte die vierteilige Crosslauf-Serie beim ersten Rennen in Unterkirnach. Auch Meinrad Beha vom Lauftreff Unterkirnach war zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung und seinem Organisations-Team.

Die Wetterprognosen waren eher auf Dauerregen und leichten Schneefall aus. Mit dem Startschuss lösten sich diese Vorhersagen auf. Das Wiesengelände war zwar immer noch aufgeweicht, aber die Niederschläge hatten aufgehört. Ab und zu lugte sogar die Sonne durch den dichten Wolkenvorhang.

Mittelstrecke

Schnellster auf der Mittelstrecke war Tim Assmann vom TV Villingen. Seinen beherzten Tempolauf beendete er nach 8:01 Minuten. Damit gewann er auch das Rennen der U20 vor Matthias Lutz (8:18) und Valentin Klüppel (8:37), die beide für die Tuttlinger Sportfreunde am Start waren. Als Vierter rannte Adrian Engstler (TV Villingen) über die Ziellinie. Damit gewann er vor Simon Jetter (Tuttlingen/ 8:40), Philipp Kaltenmark (8:45) von der TG Schwenningen, Raphael Kirn (LG farbtex Nordschwarzwald/8:49) und Niklas Huber (LG Baar/8:50) das Rennen der U18. Im Endspurt rettete Alexander Hasse (9:06) vom ASV Horb den Tagessieg bei den Männern vor Kai Stangl (LG farbtex/9:13) über die Ziellinie.

In der U20 der Frauen lief Katharina Groß (10:27) von der LG farbtex Nordschwarzwald vor Vanessa Müller vom TSV Rottweil als Erste über die Ziellinie. Nicole Müller (LG farbtex Nordschwarzwald/10:51) sicherte sich vor Sophie Pichler (TSV Rottweil/11:18) den Tagessieg bei den Frauen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugten die Mädels der LG Tuttlingen-Fridingen. Auf Platz eins lief Anna Schall (9:23) vor Larissa Schall (10:11) und Tess Schulz (10:53).

Langstrecke

Fabian Müller und Alexander Klumpp (LG farbtex Nordschwarzwald) drückten dem Langstreckenrennen ihren Stempel auf. Seite an Seite eilten sie dem großen Teilnehmerfeld auf und davon. In der genannten Reihenfolge erreichten sie nach 28:57 bzw. 29:05 Minuten das Ziel. Mannschaftskollege Manuel Müller belegte nach 29:16 Minuten Platz drei. Carsten Pooch, ebenfalls LG farbtex Nordschwarzwald, wurde in 29:35 Minuten Fünfter des gesamten Läuferfeldes. Das war in der M50 Platz eins vor Christoph Bauer (FSV Schwenningen/32:10) und Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/32:55).

Als schnellster Nachwuchsläufer erwies sich auf dem schwierigen Rundkurs „Ackerloch“ Lars Maiwald vom LT TV Mönchweiler in 30:54 Minuten. Er holte sich den Tagessieg in der U20. Lokalmatador Manfred Kiene lief nach 31:00 Minuten als Sechster über die Ziellinie und holte sich den Tagessieg in der M35. Die Konkurrenz in der M35 entschied Michael Gomeringer (TSV Messstetten/33:34) vor Michael Berkhan (Balingen) für sich.

Schnellste Frau auf der Langstrecke war Lokalmatadorin Hanna Bächle (LT Unterkirnach) in 35:56 Minuten. Sie holte sich den Tagessieg in der U20. Heidi Rißler (TG Trossingen/41:08) gewann den Lauf der W50 vor Bibi Czeke (LT Unterkirnach/46:00).