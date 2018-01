Regionalsport Schwarzwald Cortina und das Luxusproblem

Wild Wings empfangen am Freitag Düsseldorfer EG. Am Sonntag Gastspiel bei Krefeld Pinguinen

Eishockey: Die Wild Wings wollen in die Erfolgsspur zurück. An diesem Wochenende sollen die ersten Punkte im neuen Jahr verbucht werden. Zweimal haben die Schwenninger dazu die Chance. Zunächst geht es am Freitag in der heimischen Helios-Arena gegen die Düsseldorfer EG (19.30 Uhr). Am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Schwäne bei den Pinguinen in Krefeld. Die bisherige Saisonbilanz spricht klar für die Schwenninger. Sowohl die zwei Duelle gegen Düsseldorf als auch die drei Aufeinandertreffen mit den Krefeldern haben sie gewonnen.

Vor dem „rheinländischen Doppelpack“ hat sich die Personalsituation bei den Wild Wings offenbar wieder ein Stück verbessert. Dominik Bittner steht vor der Rückkehr in die Mannschaft. Der Verteidiger wurde beim Derbyerfolg in Mannheim am 23. Dezember übel gefoult und fehlte seitdem. „Dominik hat gut trainiert und es sieht auch gut aus. Wir entscheiden aber erst am Freitag“, sagte Trainer Pat Cortina am Donnerstag.

Kann Bittner spielen, hat der Schwenninger Coach nach eigenen Worten „ein Luxusproblem“. Bei einer Bittner-Rückkehr hätte er wieder sechs gelernte Verteidiger zur Verfügung. Somit würde Uli Maurer zurück in den Angriff rücken und Cortina hätte 14 Stürmer im Kader. „Dann müsste ich zwei Angreifer auf die Tribüne setzen“, sagt der 53-Jährige. Verzichten muss der Trainer weiterhin auf die zwei Defensivkräfte Mirko Sacher und Benedikt Brückner.

Cortina spricht vor dem ersten Heimspiel des neuen Jahres „von zwei sehr wichtigen Wochen, die uns bevorstehen“. Die Mannschaft müsse wieder auf den Weg zurückfinden, den sie zuletzt bei den Niederlagen gegen Straubing (1:2) und Berlin (0:5) verlassen hatte. Cortina: „Wir haben zu wenig gearbeitet und waren kämpferisch nicht stark.“ Für den Trainer ist dies auch eine Konsequenz der vielen Spiele in den vergangenen Wochen. „Deshalb“, so Cortina, „gebe ich den Spielern auch keine Schuld.“

Um gegen Düsseldorf wieder in die Erfolgsspur zu kommen, fordert der SERC-Coach die Eigenschaften, die die Wild Wings in dieser Saison so erfolgreich machten: „Wir müssen wieder aktiver spielen, mehr Schlittschuhlaufen und in der Defensive diszipliniert sein.“ Luft nach oben gibt es auch bei der Effizienz beim Torabschluss. Cortina: „Wir müssen versuchen, dass immer ein Spieler direkt vor dem gegnerischen Tor ist, damit der Torhüter den Puck nicht sehen kann.“

Auch Angreifer Istvan Bartalis weiß, dass seine Mannschaft eine Schippe drauflegen sollte: „Wir müssen wieder mehr Wert auf die grundlegenden Dinge legen und einfacheres Eishockey spielen“, sagt der ungarische Angreifer. Gegen die DEG sieht er einen Vorteil in punkto Schnelligkeit: „Düsseldorf ist langsamer als wir. Das müssen wir nutzen.“

Was die Unterstützung der Fans betrifft, müssen sich die Wild Wings an diesem Wochenende wohl keine Sorgen machen. Im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG werden über 5000 Zuschauer in der Helios-Arena erwartet. Am Sonntag fährt ein Sonderzug mit rund 700 Schwenninger Anhängern nach Krefeld. Über diese Begleitung freut sich auch Bartalis: „Das ist wie ein zusätzlicher Spieler.“