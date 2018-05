Regionalsport Schwarzwald Cora Rigoni erzielt Hattrick in 13 Minuten

Berichte von den höherklassigen Frauenteams. Beide Verbandsligisten gehen leer aus

Frauenfußball, Verbandsliga:FC Hochrhein/Hohentengen – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen 6:2 (3:1). Eine unerwartet klare Niederlage kassierten die Kurstädterinnen im Topspiel an der Schweizer Grenze. Dabei erwischten die Gäste durch den frühen Treffer von Christina Brugger (3.) einen perfekten Start. Mit Treffern in Minute 7 und 17 Minute drehte der Gastgeber die Partie und legte bereits in der 25. Minute das 3:1 nach. Nachdem Hochrhein/Hohentengen in der zweiten Hälfte auf 4:1 erhöht hatte, verkürzte Sarah Hanßmann auf 4:2 (63.). Sabine Rothe unterlief jedoch vier Minuten später ein Eigentor zum 5:2. In der 85. Minute trafen die Gastgeber zum 6:2-Endestand.

Sportfreunde Neukirch – Polizei SV Freiburg 1:4 (0:2). Die Gäste gingen durch zwei Treffer von Magdalena Klein (14./41.) vor der Pause mit 2:0 in Führung. Melanie Löffler verkürzte zwar auf 1:2 (65.), doch in der Schlussphase machte der PSV mit zwei weiteren Toren alles klar. „Bei uns fallen einfach zu viele Spielerinnen aus, wie zum Beispiel Sophia Burgbacher. Dies können wir nicht kompensieren. Da reicht es dann eben nicht zu Punkten. Wir lassen die Chance zum 2:2 liegen und kassieren dann einen Freistoß zum 1:3“, zeigte sich Trainer Dirk Huber enttäuscht. Nach der Heimniederlage wird es für die Neukircherinnen vier Spieltage vor Saisonende im Rennen um den Klassenerhalt bei sechs Punkten Rückstand immer enger.

Landesliga:FV Marbach – SV Worblingen 5:1 (2:1). Wie erwartet traten die Worblinger sehr defensiv an. Daher rannten die Marbacherinnen über 30 Minuten an, ehe Ramona Tränkle mit dem 1:0 (34.) den Riegel knackte. Kurze Zeit später glich der Gast mit seiner einzigen Chance zum 1:1 aus (38.). Doch quasi mit dem Pausenpfiff versenkte Tränkle einen 22-Meter-Schuss zum 2:1 unter die Latte. Nach der Halbzeit entschied Marbach die Partie schnell: Cora Rigoni sorgte mit einem Hattrick in nur 13 Minuten für das 3:1 (48.), 4:1 (51.) und 5:1 (61.). In der Folgezeit hatten die Gastgeberinnen viele weitere Chancen. „Da können wir das Spiel locker mit 10:1 gewinnen. Es war ein glanzloser Arbeitssieg, der jedoch durch die überraschende Niederlage von Hausen in Litzelstetten versüßt wurde. Das Titelrennen ist mit vier Teams jetzt völlig offen“, sagte Trainer Holger Rohde.

SG Schliengen/Neuenburg – FC Grüningen 1:1 (1:1). Zwei wertvolle Punkte ließ die Grüningerinnen beim Abstiegskandidaten liegen. „Wir hatten in der Nachspielzeit zwei hundertprozentige Möglichkeiten zum Sieg durch Verena Hinz und Raffaela Stietz“, haderte Trainer Mathias Limberger. Sein Team ging in der 44. Spielminute nach einem Eckball von Stietz durch Denise Anders mit 1:0 in Führung. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte trafen die Gastgeber mit einem 40-Meter-Freistoß zum 1:1-Ausgleich (45.+3).