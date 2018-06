Regionalsport Schwarzwald Christoph Raithel: "Neukirch soll bleiben"

Trainer des FC Tannheim tippt den 30. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) SV Nußbach – DJK Villingen II. „Ich habe am Dienstag die Niederlage der DJK gegen Schönwald gesehen. Da wurde doch eine Enttäuschung deutlich, dass die Elf trotz Platz zwei nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen darf. Nußbach wird sich mit einem guten Resultat aus der Liga verabschieden wollen. Ich tippe 2:2.“

FC Fischbach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Fischbach will nach der Partie ausführlich die Meisterschaft feiern. Da passt eine Niederlage nicht dazu. Die SG Vöhrenbach hat den Ligaerhalt sicher. Ich tippe 3:0.“

SV Rietheim – FC Tannheim. „Spiele in Rietheim sind für uns immer schön. Allgemein spielen wir gerne Derbys. Wir haben aus dem ersten Spiel in der Vorrunde noch etwas gegen Rietheim gutzumachen. Platz sechs ist noch machbar, und den hätten wir auch gern.“

FC Triberg – VfB Villingen. „Triberg wird es wohl nicht mehr schaffen, den Abstieg zu verhindern. Der VfB ist stark und wird sich keine Blöße geben wollen. Villingen gewinnt 2:0.“

NK Hajduk VS – Sportfreunde Neukirch. „Wir vom FC Tannheim haben sehr gute Kontakte zu den Sportfreunden. Daher würde ich mir wünschen, dass Neukirch in der Liga bleibt, damit wir auch in der kommenden Saison wieder gegeneinander spielen dürfen. Ich gönne Neukirch einen 1:0-Erfolg.“

FC Weilersbach – FC Peterzell. „Die Frage ist, ob Weilersbach Spieler für die Aufstiegsspiele schont. Ich würde es nicht machen, denn so kann leicht der Rhythmus verloren gehen. Weilersbach wird Vollgas geben und gewinnt 2:0.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Kappel. „Kappel hat zuletzt mit zwei Siegen eine aufsteigende Form nachgewiesen. Trotz Platz zehn ist der Ligaerhalt noch nicht ganz sicher, aber das Torverhältnis spricht für Kappel. Die SG Buchenberg ist abgestiegen. Diese Enttäuschung herauszuschütteln ist nicht einfach. Kappel setzt sich mit 2:1 Toren durch.“

FC Schönwald – FC Schonach II. „Schönwald spielt für mich mit den besten Fußball in der Liga. Dieser Eindruck hat sich bei mir am Dienstag nochmals verfestigt. Daher habe ich nie nachvollziehen können, warum die Elf in der Tabelle so weit unten steht. Schönwald macht mit einem 3:0-Erfolg den Ligaerhalt perfekt.“