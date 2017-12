Regionalsport Schwarzwald Christian Leda verspricht einen heißen Tanz

DJK Donaueschingen erwartet FC 08 Villingen II. Gastgeber wollen Landesliga-Spitzenreiter ärgen

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC 08 Villingen II (Sonntag, 14.30 Uhr). Obwohl in der Tabelle beide Mannschaften 17 Punkte trennen, verspricht die Partie zum Jahresabschluss einen sportlichen Leckerbissen. Beide Teams sind in ausgezeichneter Form und haben vor dem jeweiligen Konkurrenten großen Respekt. Villingen gewann den ersten Vergleich mit 4:1 Toren, doch damals fehlten bei der DJK wichtige Stammspieler. Die Nullachter würden nur zu gern als Spitzenreiter überwintern.

Donaueschingen verbuchte in den vergangenen zwei Spielen neben sechs Punkten stolze 14:0 Tore. "Wir wissen, was wir können", gibt sich DJK-Trainer Christian Leda zuversichtlich. Im gleichen Atemzug warnt der Coach vor dem Gegner. "Die Villinger haben ein gutes und variables Spielsystem. Dazu kommen eine beeindruckende defensive Sicherheit und das individuelle Können jedes einzelnen Spielers. Es gibt in der Mannschaft keinen Schwachpunkt." Leda hat den Gegner zuletzt beim Spiel gegen Überlingen gesehen und war vor allem von Villingens Torjäger Fabio Chiurazzi beeindruckt.

Donaueschingen wird vor einer sicherlich guten Kulisse alles aufbieten, um sich mit einem Heimsieg aus dem Kalenderjahr zu verabschieden. Leda kündigt an: "Wir werden Villingen einen heißen Tanz liefern." Verzichten muss er auf zwei wichtige Akteure. Benedikt Ganter und Raphael Schorpp haben aus privaten Gründen um Freistellung gebeten. Leda: "Ich hätte beide liebend gern dabei gehabt. Wir haben aber auch andere Spieler, die mein Vertrauen haben."

Über 300 Spielminuten sind die Villinger nun bereits ohne Gegentor. Eine beeindruckende Erfolgsserie hat die Elf auf Platz eins katapultiert. Inzwischen wird Villingen neben Pfullendorf von den Konkurrenten als ernsthafter Titelanwärter bezeichnet. "Wir haben aktuell einen Lauf. Die Tabellenplatzierung der DJK spielt für uns keine Rolle. Wir sind uns einig, dass Donaueschingen zu den drei besten Mannschaften der Liga gehört", macht Nullacht-Trainer Marcel Yahyaijan deutlich. Er ist überzeugt, dass sich die DJK nach der Winterpause in der Tabelle noch weit nach oben orientieren wird. Gewarnt hat er seine Akteure vor der offensiven Klasse des Gegners. Zudem sollte damit gerechnet werden, dass sich einige DJK-Akteure mit Nullacht-Vergangenheit gerade in der Partie zerreißen werden.

Am Mittwoch hatte Yahyaijan mit seiner Mannschaft eine Trainingseinheit abseits des Platzes absolviert, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. "Wir haben zusammen das Spiel der Wild Wings besucht." Fehlen werden die beiden "Sechser", Pietro Morreale und Marcel Jerhof, was Yahyaijan etwas Kopfzerbrechen bereitet. Der Schlüssel zum Erfolg sei einmal mehr eine stabile Abwehr mit einem Jannes Otte im Tor, dem der Trainer eine gute Entwicklung attestiert. Wie gut der FC 08 Villingen verteidigt, zeigen die vergangenen vier Partien, als den Gegnern zusammen nur zehn echte Torschüsse gelangen.