Regionalsport Schwarzwald Christian Furtwängler bleibt Trainer

Fußball-Nachrichten aus dem Schwarzwald

Bezirksliga-Relegation

Spiel in Donaueschingen am Sonntag

Fußball, Aufstiegsrunde zur Bezirksliga: Das erste Spiel in der Aufstiegsrunde zwischen dem SSC Donaueschingen und dem FC Weilersbach findet am Sonntag, 15.15 Uhr, in Donaueschingen statt. Das entscheidende Rückspiel in Weilersbach ist am Samstag, 23. Juni, um 15.30 Uhr.

FC Schönwald

Christian Furtwängler bleibt Trainer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit einer bärenstarken Schlussphase und 23 von 33 möglichen Punkten gelang dem FC Schönwald noch der Klassenerhalt in der Kreisliga A 1. Interimstrainer Christian Furtwängler verschaffte den Schönwälder Kickern einen richtigen Schub. Nun wird Furtwängler vom Interimscoach zum Cheftrainer des A-Ligisten. „Wir sind glücklich, dass Christian auch kommende Saison unser Trainer sein wird“, sagt Schönwalds Sportvorstand Christian Duffner.

SV Mundelfingen

Trainer Rech verlängert beim B-Ligisten

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: Der SV Mundelfingen hat den Vertrag mit Trainer Xaver Rech um ein weiteres Jahr verlängert. Rech hatte die Mundelfinger von Jürgen Frank und Siegfried Andräß, die in der Winterpause zum Bezirksligisten SG Riedböhringen/Fützen wechselten, im Januar übernommen. „Unsere Mannschaft bleibt komplett zusammen. Aus der eigenen A-Jugend werden sechs hoffnungsvolle Nachwuchsspieler den Kader verstärken“, sieht der 54-jährige Coach aus Bräunlingen beim SV Mundelfingen gute Perspektiven. „Mit alten Tugenden wie Leidenschaft und Einsatzbereitschaft wollen wir in der kommenden Saison auch spielerisch einen Schritt nach vorne machen“, so Rech. (her)

FC Singen

Christian Leda nicht mehr Co-Trainer

Fußball: Christian Leda, bis zur Winterpause noch Cheftrainer beim Landesligisten DJK Donaueschingen und danach im Trainerstab des FC Singen tätig, hat sein Engagement als Co-Trainer beim Verbandsliga-Absteiger beendet. Leda: „Singen hätte mich gern behalten, aber ich habe mich entschieden, eine Pause einzulegen. Vielleicht steige ich im Winter wieder bei einem Verein ein.“ (daz)