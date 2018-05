Regionalsport Schwarzwald C-Junioren des FC 08 Villingen steigen ab

A- und B-Junioren ebenfalls sieglos. SG DJK Donaueschingen hat nur noch theoretische Chancen

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SV Weil – FC 08 Villingen 3:3 (3:0). (mst) Villingen verschlief die Anfangsphase komplett. Individuelle Fehler ermöglichten den Gastgebern eine 3:0-Führung nach 24 Minuten. Dementsprechend bedient war Trainer Mustafa Gürbüz zur Halbzeit. „Wir haben den Anfang klassisch verschlafen und schwere Fehler in der Vorwärtsbewegung gemacht. Es war eine Katastrophe“, so der Trainer, der gleich acht B-Jugendliche mit an den Rhein nahm. Nach der Pause steigerten sich die Villinger, weil auch die Gastgeber dem hohen Tempo und den heißen Temperaturen Tribut zollen mussten. Zuerst verkürzte Nils Janz nach einer Stunde, dann besorgten Furkan Sari und Kaiwan Schulze den Ausgleich. Danach hatte Sacir Alimanovic eine Großchance zum Siegtreffer. Letztlich war Gürbüz auch wegen der Leistungssteigerung in Hälfte zwei zufrieden mit dem Punkt. Tore: 1:0 (16.), 2:0 (17.), 3:0 (24.), 3:1 (61.) Janz, 3:2 (76.) Sari, 3:3 (79.) Schulze.

Verbandsliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – Freiburger FC 0:0. Die Zuschauer sahen ein 0:0 der besseren Sorte. Die Villinger, die die Aushilfe von sechs Spielern der zweiten Mannschaft benötigten, boten dem Tabellendritten gut Paroli und hätten mit ein wenig mehr Glück drei Punkte behalten können. „Zu Beginn gehörte uns das Spiel. Wäre der letzte Pass besser gespielt worden, hätten wir viele sehr gute Chancen gehabt“, analysiert Trainer Tevfik Ceylan. So waren Chancen Mangelware. Dennoch zeigte sich der Trainer zufrieden mit der Leistung seiner Elf. Ceylan: „Es ist ein ordentliches Ergebnis. Die Jungs haben eine sehr gute Mannschaftsleistung gezeigt und engagiert gespielt. Auch die Jungs aus der U 16 haben ihre Sache gut gemacht.“ ZS: 50. SR: Thomas Engel (Furtwangen).

Oberliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – 1. CfR Pforzheim 0:1 (0:0). Lange hatte es sich angedeutet, nun ist es traurige Gewissheit: Die C-Junioren des FC 08 müssen die Oberliga nach nur einer Saison wieder verlassen. Die Niederlage gegen Pforzheim machte die kleine rechnerische Chance auf den Klassenerhalt zunichte. „Es war Not gegen Elend. Der Gegner war schlecht, aber wir noch schlechter. Es war unsere mit Abstand schlechteste Vorstellung der Saison“, fasst Co-Trainer Bernd Seckinger die 70 Minuten zusammen. In Hälfte eins ließen die Nullachter wenig zu, hatten aber bis auf einen Schuss von Aleksandar Trajkovic keine gefährlichen Aktionen. Nach der Pause war es zum wiederholten Mal in dieser Saison ein individueller Fehler, diesmal von Aushilfstorhüter Fatijon Krasniqi, der sich einen Ball aus den Händen schießen ließ und somit ein einfaches Tor für die Gäste ermöglichte. Danach kam Villingen nicht mehr zu Chancen. Tore: 0:1 (44.). ZS: 100. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

Verbandsliga, C-Junioren: Bahlinger SC – SG DJK Donaueschingen 2:1 (0:0). (cl) Durch die erneute Niederlage haben die Donaustädter nur noch theoretische Chancen auf den drittletzten Platz, der möglicherweise zum Klassenerhalt in der Verbandsliga reicht. Nach dem fulminanten Sieg gegen Pfullendorf kamen die Grün-Weißen gut ins Spiel. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Pause. In Halbzeit zwei gelang Bahlingen ein Doppelschlag innerhalb von acht Minuten zum 2:0. Donaueschingen warf danach alles nach vorne, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Lars Ganzhorn gelang der DJK nicht mehr.