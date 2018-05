Regionalsport Schwarzwald C-Jugend des FC 08 Villingen vor Endspiel

Höherklassige Junioenteams des FC 08 im Einsatz. U17 will nächste Überraschung

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: SV Weil – FC 08 Villingen (Sonntag, 13.15 Uhr). (mst) Noch drei Spiele haben die Villinger zu bestreiten. Danach soll ein Platz unter den ersten Fünf zu Buche stehen. "Nach oben gibt es eine Tür, nach unten eine Falltür", fasst Trainer Mustafa Gürbüz die Tabellensituation zusammen. Der Tabellensechste gastiert beim punktgleichen Rangfünften. "Weil hat eine starke Offensive, aber auch defensiv Schwächen. Wir hoffen, dass wir das richtige Gegenmittel finden", so Gürbüz. Im dünnen Kader sind Ahmed Colak und Niklas Heini angeschlagen fraglich. Somit sollen gleich acht B-Jugendliche bei der U19 aushelfen.

Verbandsliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – Freiburger FC (Sonntag, 15.30 Uhr). Beim FC 08 kommen Spieler aus der U16-Verbandsligaelf zum Einsatz. Ein Sieg gegen den Tabellendritten Freiburger FC wäre eine genauso große Überraschung wie der 1:0-Erfolg über Lörrach. "Wir haben Freiburg im Pokal geschlagen. Wir müssen diszipliniert spielen"; gibt Trainer Gürbüz die Marschroute vor. Im Pokalspiel nahm die Villinger Defensive um Leon Albrecht den FFC-Topstürmer Nico Krikhuli aus dem Spiel. Dies sollte auch am Sonntag der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Zielsetzung in der Schlussphase der Saison lautet, unter den ersten fünf der Tabelle zu bleiben. Als Tabellenvierter mit vier Punkten Vorsprung auf den Sechsten Radolfzell, der nur noch zwei Spiele zu spielen hat, ist dieses Ziel in greifbarer Nähe.

Oberliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – 1. CfR Pforzheim (Samstag, 12 Uhr). Alles oder nichts lautet das Motto für die Villinger. Nur ein Sieg hält die minimale Chance auf den Klassenerhalt am Leben. Ansonsten ist der direkte Wiederabstieg in die Verbandsliga nicht mehr abzuwenden. "Wir spielen auf Sieg. Wir brauchen uns vor keinem Gegner in der Liga verstecken", kündigt Trainer Haris Redzepagic an. Die Goldstädter stehen auf dem ersten Abstiegsrang und müssen somit selbst noch Punkte sammeln. Den 08-Trainer ärgert, dass viele Punkte leichtsinnig verschenkt wurden. "Wir sind mit jedem Gegner auf Augenhöhe. Uns fehlt einfach das Quäntchen Glück. Ich hoffe, dass dies nun auf unserer Seite ist." Bis auf Milad Jaqubi (Bruch des Handgelenks) sind alle Jungs fit. Fraglich ist, wie lange Fatijon Krasniqi noch gesperrt ist.

Verbandsliga, C-Junioren: Bahlinger SC – SG DJK Donaueschingen (Samstag, 12 Uhr). (cl) Die Donaueschinger haben sich am Mittwoch mit dem 4:0-Erfolg gegen den Tabellenzweiten SC Pfullendorf im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Die Tore für die Baaremer erzielten Lukas Maier (9./26.), Gregor Hickl (42.) und Daniel Lacher (59.). Jetzt steht der Abstiegsgipfel beim einen Platz besser positionierten Bahlinger SC. Trainer Andreas Vöckt sagt: "Wir freuen uns auf das Spiel und wollen ein gutes Ergebnis. Alle Spieler sind dabei.