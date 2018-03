Regionalsport Schwarzwald Bundesliga-Nachwuchs des SC Freiburg schnuppert Landluft

U19-Fußballer zu Besuch in Hüfingen-Sumpfohren

Bauernhoftag der U19 des SC Freiburg: Der fünfmalige U19 DFB-Pokalsieger stattete dem Demeter Bauernhof der Familie Bogenschütz in Hüfingen-Sumpfohren bereits zum zweiten Mal einen Besuch ab. Die Mannschaft, die vor eineinhalb Wochen durch einen 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zum sechsten Mal ins Pokalfinale einzog, wurde in verschieden Gruppen eingeteilt und mit Gummistiefeln, Schaufeln und Gabeln ausgestattet. Von Aufgaben im Kuhstall, in der Küche, im Garten sowie bei den Kälbern und Hühnern waren für jeden interessante Aufgaben dabei. Ziel war es, den Fußball-Talenten, die am 19. Mai das DFB U19-Pokalfinale in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern bestreiten, den bäuerlichen Alltag zu zeigen. Zum Abschluss gab es noch eine Pizza, welche die Jungs selbst zubereitet hatten. Bilder: Andersohn