Regionalsport Schwarzwald Bürer ein Kandidat für Start-Elf

FC Löffingen muss beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler antreten

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – FC Löffingen (Samstag, 16 Uhr). (daz) Nach den verlorenen Heimspielen gegen die Top-Teams aus Frickingen und FC 08 Villingen II wartet auf die Löffinger am Samstag ein nicht minder starker Gegner. Walbertsweiler hat bisher dreimal vor eigenem Publikum gespielt und eine blütenweiße Heimweste. „Wir müssen defensiv wieder stabilerstehen. Ich will von meiner Mannschaft sehen, dass die jüngsten sechs Gegentore gegen Villingen nur ein Ausrutscher war. Klar ist aber auch, dass wir an die Grenzen und vielleicht sogar darüber hinaus gehen müssen, um etwas Zählbares zu holen“, sagt Löffingens Trainer Tim Heine.

In den Trainingseinheiten diese Woche hat Heine versucht, Stabilität in die Defensive zu bekommen. Schließlich zeigen bisher 16 Gegentreffer in sechs Spielen, wo die größte Baustelle im Spiel der Löffinger sind. Heine freut sich daher, dass mit Marco Bürer wieder ein Spieler zur Verfügung steht, der ein ganz wichtiges Puzzlestück ist. „Marco ist wieder ein Kandidat für die Start-Elf“, unterstreicht Heine. Auch Marco Kopp ist wieder dabei. Ebenso Alexander Kornienko, der zuletzt in der zweiten Mannschaft Abschlussstärke zeigte. Weiterhin verzichten muss Heine auf Zimoch, Baumann und Beha.

Wie gefährlich Walbertsweiler ist, musste zuletzt Spitzenreiter F.A.L. feststellen. Die bis dahin verlustpunktfreie Mannschaft aus Frickingen kam auf eigenem Platz nicht über ein Unentschieden (3:3) hinaus. Mit Spielertrainer Bach hat der Gastgeber zudem einen neuen Akteur, der das Spiel lenkt und zudem auch Tore schießt. „Wir wissen, wie schwer es werden wird. Dennoch hoffe ich, dass wir wieder einen Schritt weiter als am vergangenen Wochenende sind“, fügt Heine an.