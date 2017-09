Brüder-Duell im Friedengrund

FC 08 Villingen II empfängt am Sonntag im Schwarzwald-Derby den FC Furtwangen

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Furtwangen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Ein außergewöhnliches Derby steht am Sonntag im Friedengrund an. Die beiden Trainer Marcel Yahyaijan (FC 08) und Markus Knackmuß (Furtwangen) haben einst einige Partien zusammen im Trikot des FC 08 absolviert. Zudem gibt es bei den Gastgebern drei Spieler, die in Furtwangen wohnen. Sportlich sind die Gastgeber (15 Punkte) gegenüber Furtwangen (4) klarer Favorit. Zuletzt aber nahmen die Bregtäler immer achtbare Ergebnisse aus dem Friedengrund mit. Zuletzt im Dezember 2016 mit einem 1:1-Unentschieden.

„Natürlich ist das ein besonderes Spiel. Ich rechne mit einer kämpferisch starken Furtwanger Elf. Wir müssen und wollen es spielerisch lösen“, kündigt Yahyaijan an. Er hat seine Spieler davor gewarnt, die Gäste am Tabellenstand zu messen. Seine Elf müsse an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen, um die blütenweiße Heimweste zu wahren. Personell hat der Villinger Übungsleiter viele Möglichkeiten, obwohl Maurice Dresel, Martin Siber (beide krank) und Pietro Morreale (verletzt) eher nicht zur Verfügung stehen werden. Tijan Jallow ist nach längerer Verletzung noch im Aufbautraining.

Knackmuß, der im Friedengrund jeden Grashalm kennt, freut sich auf die Rückkehr. „An die alte Wirkungsstätte zurückzukehren hat immer was. Ich habe dort eine schöne Zeit erlebt. Wir kommen aber nicht, um drei Punkt abzuliefern. Wir brauchen Zähler und wenn wir wie in den ersten Halbzeiten gegen Markdorf und Konstanz spielen, werden wir auch nicht chancenlos sein.“ Bis auf Patrick Staudt (Urlaub) hat Knackmuß die freie Auswahl bei der Aufstellung seiner Mannschaft. Selbst Steffen Holzapfel könnte es bis Sonntag noch schaffen, seine Blessur auszukurieren.

Knackmuß verspricht, dass sich seine Elf nicht in der Abwehr verbarrikadieren wird, auch wenn sich die Offensivqualität der Villinger (17 Tore) bis ins Bregtal herumgesprochen hat. „Das ist auch gar nicht unsere Spielweise. Wir mögen es, wenn der Gegner mitspielt und diesbezüglich bin ich mir bei Villingen nahezu sicher“, ergänzt Knackmuß.

Ein besonderes Spiel wird die Partie für den Furtwanger Schlussmann Christoph Wehrle und den Villinger Johannes Wehrle. Beide Spieler sind Brüder und werden nach gegenwärtigem Stand auch in den Anfangsformationen stehen.