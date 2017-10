Regionalsport Schwarzwald Brigachtal überrascht erneut

Freitagspiele in der Fußball-Bezirksliga. DJK Donaueschingen II besiegt SG Riedböhringen und Königsfeld unterliegt

Fußball-Bezirksliga: (ju) FC Brigachtal – FC Königsfeld 2:1 (2:1). Die Gastgeber fanden schnell in die Partie und hatten schon nach vier Minuten die erste Chance, die Bronner jedoch aus ließ. Eine schöne Einzelaktion von Blust (8.) ergab die 1:0 Führung der Brigachtaler. Der Schuss schlug vom Innenpfosten im Gehäuse ein. Danach nahmen aber die Gäste die Initiative in die Hand und mühten sich verstärkt um den Ausgleich. Brigachtals Keeper Thiele (12.) rettete die Führung vor Moosmann. Ein Schuss im Strafraum von Groß (14.) klärte Blatt zur Ecke für die Gäste. Nur eine Minute später landete ein Volleyschuss von Moosmann auf dem Querbalken. Es folgte ein verteiltes Spiel mit leichten Vorteilen für Königsfeld. Ein Ballverlust von Brigachtal nutzte Lehmann (27.) mit einem schnellen Konter zum 1:1-Ausgleich. Bei einer schwachen Abwehr der Gastgeber verhinderte Thiele (32.) gegen Rall einen Rückstand. Mit einer Einzelaktion sorgte Blust in der Nachspielzeit noch vor der Pause für die erneute Führung der Gastgeber.

Die zweite Halbzeit begann kampfbetonter und aggressiver. Zepf ließ binnen zehn Minuten zwei Chancen zum erneuten Ausgleich ungenutzt verstreichen. Ab der 70. Minute wurde die Partie hektischer. Der Brigachtaler Patrick Bronner (79.) sah die gelb-rote Karte. In Unterzahl retteten die Gastgeber dank der Glanzparade von Thiele (90.+3) beim Freistoß von Novakovic den Sieg über die Zeit. Tore: 1:0 (8.) Florian Blust, 1:1 (27.) Maximilian Lehmann, 2:1 (45.+1) F. Blust; bes. Vork.: GR Karte (79.) Bronner (Brigachtal); ZS; 120, SR: Ömer Sari (Schwenningen).

DJK Donaueschingen II – SG Riedböhringen/ Fützen 3:1 (0:1). Die Partie bewegte sich eine Stunde lang auf Augenhöhe bei leichten Vorteilen der Gäste. Die SG überraschte die Donaueschinger mit einem gelungenen Angriff, den Gleichauf (11.) zur 0:1-Führung abschloss. Donaueschingen tat sich in der ersten Halbzeit schwer und hatte Mühe, sich auf das sehr kämpferische Spiel der agilen Gäste einigermaßen einzustellen.

Ab dem Seitenwechsel hatten die Donaueschinger die Partie besser unter die Kontrolle und nahmen immer mehr das Spiel in die Hand. Binnen fünf Minuten machte Szabo mit einem Doppelschlag aus dem 0:1 eine 2:1-Führung. Ab der 70. Minute hielten die Gäste in Unterzahl bis in die Nachspielzeit den knappen Rückstand. Per Freistoß aus 22 Meter traf Mayer noch zum 3:1-Endstand. Tore: 0:1 (11.) Philipp Gleichauf, 1:1 + 2:1 (57.+62.) Andrei Szabo, 3:1 (90.+4) Leo Mayer; ZS: 80. bes. Vork.: GR Karte (70.) SG Ried./Fützen. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).