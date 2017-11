Regionalsport Schwarzwald Bräunlingens Trainer Uwe Müller: "Thomas Minzer hat Größe bewiesen"

Rückblick auf den 14. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2. David Invernot unterschreibt langfristigen Vertrag in Hüfingen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit 31 Treffern fielen am 14. Spieltag durchschnittlich fast vier Tore pro Spiel. Der mit zwei Punkten Vorsprung führende SV Hinterzarten kann am kommenden Wochenende die Herbstmeisterschaft perfekt machen. Hinter dem Bezirksliga-Absteiger rechnet sich ein dicht gedrängtes Verfolgerfeld weiterhin gute Chancen aus.

Mit dem 2:1-Erfolg gegen den SSC Donaueschingen hat der FC Bräunlingen den zweiten Platz übernommen. „Wir waren in der ersten Halbzeit die konsequentere Mannschaft. In den letzten 30 Minuten hat sich meine Elf in Unterzahl in jeden Ball reingeworfen, bis der Tank leer war. Das war kämpferisch sehr stark und hat mir gefallen“, sagt Trainer Uwe Müller. Noch besser gefallen hat dem Coach, dass sein Trainerkollege nach der Partie zum Schiedsrichter ging, um die Rote Karte gegen Bräunlingens Emminger als überzogen zu bewerten. „Thomas Minzer hat Größe bewiesen. So etwas gibt es nicht allzu oft. Vor seiner fairen Geste kann ich nur den Hut ziehen und meinen Respekt verkünden.“

Für Thomas Minzer, Übungsleiter des SSC Donaueschingen, haben beide Teams in dem Derby eine gute Leistung abgerufen. „Mich ärgert das 0:1 und der vorausgegangene Abstimmungsfehler. Ansonsten war Bräunlingen in den 45 Minuten bei den Pässen konsequenter. Dass wir die letzten 30 Minuten in Überzahl gespielt haben, machte die Sache nicht einfacher, denn Bräunlingen stand noch tiefer.“ Ein Lob gab es von Minzer für den Bräunlinger Schlussmann Patrick Gröber. „Der Junge hatte einen Sahnetag. An ihm sind wir mehrfach verzweifelt.“

Als „Arbeitssieg“ bezeichnet Dominic Häring, Trainer des FC Pfohren, den 2:0-Sieg seiner Elf im Heimspiel gegen Gündelwangen. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen unmittelbare Konkurrenten im Aufstiegsrennen hatte Häring einen Abwärtstrend bei der Moral seiner Mannschaft erkannt. „Letztlich haben wir uns in das Spiel reingebissen. Gündelwangen war lange mit uns auf Augenhöhe. Weil meine Jungs doch noch den Schlüssel zum Spiel fanden, würde ich den Sieg als verdient einstufen“, ergänzt Häring.

Der TuS Oberbaldingen kam bei der 1:1-Punkteteilung im Heimspiel gegen Öfingen zum wiederholten Mal in dieser Saison schlecht aus den Startlöchern. „Es ist uns schon vier- fünfmal passiert, dass wir in den Anfangsminuten Gegentore kassieren. Da vermisse ich bei meiner Mannschaft den Lerneffekt“, kritisiert Trainer Bernard Stern. Das Ergebnis geht seiner Ansicht nach in Ordnung, da die Gastgeber zielgerichteter ihren Plan von einem Punktgewinn verfolgten. Der Neuling steht jetzt bei 23 Punkten. Stern: „Ich wünsche mir, dass wir uns in den restlichen drei Partien bis zur Winterpause den 30 Punkten annähern. Dazu sollten wir es besser machen als zuletzt gegen Öfingen oder bei der 0:3-Niederlage in Eisenbach, die noch immer schmerzt.“

Schon nach rund 30 Sekunden führte der SV Öfingen in Oberbaldingen. „Die Partie begann so, wie wir es uns vorgenommen hatten. Schnelle Angriffe spielen und möglichst erfolgreich abschließen“, bilanziert Trainer Thomas Klimmer. Mit dem Punkt kann der Coach leben. „Oberbaldingen hat eine große Offensivqualität. Auch wenn wir mit etwas Glück gegen Ende der Partie den Siegtreffer erzielen können, spreche ich nicht von zwei verlorenen Punkten. Wir müssen nun konzentriert weiterarbeiten, diese Leistungen wiederholen und punkten“, gibt Klimmer die Zielsetzung vor.

Vier Lattentreffer und gefühlt 20 erstklassige Chancen zählte David Invernot im Spiel des FC Hüfingen gegen Eisenbach. Nach 90 Minuten hieß es allerdings nur 1:1. „Mit der Leistung der Mannschaft bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht. Ein Punkt ist zu wenig. Wir haben ein tolles Spiel gezeigt und der Trend geht weiterhin in die richtige Richtung“, ergänzt der Spielertrainer, der zwischenzeitlich in Hüfingen einen unbefristeten Trainervertrag unterschrieben hat. Ob Invernot als Spielertrainer oder nur als Trainer arbeitet, will er noch entscheiden.