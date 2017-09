Regionalsport Schwarzwald Bräunlingens Trainer Uwe Müller: "Dieses Spiel war ein Rückschritt"

Rückblick auf den vierten Spieltag in der Kreisliga A 2. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Nach Beginn der englischen Woche stehen Aufsteiger TuS Oberbaldingen und der FC Lenzkirch punktgleich an der Tabellenspitze. Am heutigen Mittwoch und am Wochenende stehen die Spieltage fünf und sechs auf dem Programm. Noch sind alle 16 Mannschaften eng zusammen.

Im Spiel des TuS Oberbaldingen gegen Grafenhausen (4:2) wurden all jene Zuschauer bestraft, die zu spät kamen oder zu früh gingen. Drei Tore fielen in den ersten acht und drei in den letzten neun Spielminuten. Für den Aufsteiger war es bereits der dritte Sieg im vierten Spiel. Am heutigen Mittwoch im Derby beim FC Bad Dürrheim II und am Samstag gegen Bezirksliga-Absteiger Hinterzarten warten nun zwei starke Gegner auf die Elf von Trainer Bernhard Stern.

Im vierten Spiel kassierte die junge Mannschaft des FC Bad Dürrheim II beim FC Neustadt II (0:2) die erste Niederlage. „Wir haben in den ersten 20 Minuten drei erstklassige Chancen ausgelassen. Möglicherweise läuft das Spiel anders, wenn wir treffen. Der Elfmeter zum 0:1 hat uns dann aus dem Konzept gebracht. Anschließend folgte ein Stellungsfehler vor dem 0:2“, analysiert Trainer Dennis Feierstein. Zum Spiel der Kurstädter passte, dass sie eine Elfmeterchance nicht nutzten. „Die erste Niederlage musste ja einmal kommen. Wir werden daraus lernen und es am Mittwoch gegen Oberbaldingen besser machen“, kündigt Feuerstein an.

In den letzten neun Minuten verspielte der FC Bräunlingen in Eisenbach eine 2:0-Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen. „Nach zuletzt zwei guten Spielen war diese Partie wieder ein Rückschritt. Läuferisch und kämpferisch haben wir nicht das gebracht, was ich erwartet hatte. Die Jungs dürfen noch Fehler machen, aber kämpferisch muss mehr kommen“, sagt Trainer Uwe Müller. Da Kapitän Kai Albicker fehlte, schickte Müller eine Elf mit einem Durchschnittsalter von rund 21 Jahren auf den Platz. „Kai haben wir schmerzlich vermisst. Hinzu kamen dumme Fehler, wie der Versuch auf Abseits zu spielen, was prompt nicht klappte. Wir haben zwei Punkte verschenkt“, fügt Müller an.

Der SV Göschweiler kassierte gegen Hinterzarten eine unerwartet hohe 2:6-Heimniederlage. „Drei individuelle Fehler haben die zwischenzeitliche 0:3-Führung der Gäste begünstigt. „Die drei Tore binnen 15 Minuten haben uns in der Partie zurückgeworfen“, bilanziert Trainer Franco de Rosa. Er verteilte trotz der hohen Pleite viel Lob an seine Mannschaft. „Wir haben über weite Strecken sehr diszipliniert gespielt und auch keine gelbe Karte bekommen. Hinterzarten ist ein sehr starkes Team, das in dieser Form sicherlich bei der Titelvergabe ein ernsthaftes Wörtchen mitsprechen wird“, ergänzt de Rosa und fügt an: „Diese Niederlage wird uns nicht umwerfen.“

Vier Tore in Gündelwangen reichten dem SSC Donaueschingen nicht zum Sieg. „Die Spiele zwischen beiden Mannschaften sind offenbar immer für ein Spektakel gut. Ich kann mich an ein 5:5 vor zwei Jahren erinnern“, sagt SSC-Trainer Thomas Minzer zum 4:4 vom Sonntag. Er lobte die Moral seiner Elf, die jeweils einen 0:2- und 2:4-Rückstand ausglich. Viele Fehler auf beiden Seiten begünstigten die acht Tore. Minzer wird daran arbeiten, die Fehlerquote in seinem Team zu minimieren. Die Chance dazu bietet sich am Mittwoch im Heimspiel gegen Göschweiler und am Samstag beim FC Neustadt II. Platz zehn nach vier Spielen stellt auf dem Schellenberg indes keinen zufrieden.

Die als sehr heimstark eingeschätzte Elf des SV Öfingen musste sich am Sonntag vor den eigenen Fans dem FV Möhringen mit 2:3 geschlagen geben. Öfingen steht nach vier Spielen bei erst einem Sieg auf dem vorletzten Platz. „Leider haben wir die gleiche Situation wie vor einem Jahr. Auch da verlief der Start nicht wie gewünscht“, sagt Öfingens Trainer Martin Föhr. Mit Fabian Ott und Markus Wenzler musste Föhr auf zwei wichtige Akteure verzichten, die vor allem offensiv fehlten. Föhr: „Wir müssen an unserer Chancenverwertung arbeiten.“ Gegen Möhringen wurde ein Elfmeter verschossen.