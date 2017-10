Regionalsport Schwarzwald Bräunlingen mit spätem Siegtreffer im Spitzenspiel

13. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2. SSC Donaueschingen gewinnt gegen Pfohren

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TuS Oberbaldingen – FC Hüfingen 3:0 (1:0). (ms) Luca Manger traf bereits nach drei Minuten für die Gastgeber, die alles im Griff hatten. In Hälfte zwei legte Torjäger Saja Jallow nach. Den Endstand besorgte Timon Demond nach einer schönen Kombination. Tore: 1:0 (3.) Manger, 2:0 (64.) Jallow, 3:0 (83.) Demond. ZS: 100. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

SV Hinterzarten – FC Bräunlingen 1:2 (0:1). In einem spannenden Spitzenspiel traf Kai Albicker kurz vor der Pause für die Gäste. Hinterzarten antwortete durch Jona Schuler zum 1:1. In der Folge hatten beide Mannschaften Chancen zum Sieg. Nicolas Mazzolini erzielte in Minute 90 den Lucky Punch für Bräunlingen. Tore: 0:1 (45.) Albicker, 1:1 (56.) Schuler, 1:2 (90.) Mazzolini. ZS: 150. SR: Frederic Aich (Häusern).

SSC Donaueschingen – FC Pfohren 3:1 (1:0). Im zweiten Topspiel des Spieltages brachte Denis Laichner den SSC verdient in Führung. Nach dem Wechsel war Pfohren besser und glich durch Marius Wiehl aus. In einer offenen Schlussphase war Donaueschingen durch Bouba Sila und Laichner zweimal effektiver. Tore: 1:0 (19.) Laichner, 1:1 (52.) Wiehl, 2:1 (85.) Sila, 3:1 (90.) Laichner. ZS: 170. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

FC Neustadt II – SV Öfingen 5:1 (3:1). Nach verhaltenem Beginn traf Björn Fischer zum 1:0, ehe Markus Wenzler sofort ausglich. Kurz vor der Pause entschied Neustadt mit zwei Treffern durch Markus Tritschler und Manuel Werner die Partie. Tore: 1:0 (26.) Fischer, 1:1 (27.) Wenzler (FE), 2:1 (41.) Tritschler, 3:1 (44.) Werner, 4:1 (72.) Fischer, 5:1 (81.) Fischer. ZS: 80. SR: Milan Drehmann (Wiehre). Gelb-Rot: FCN (89.).

FC Löffingen II – SV Eisenbach 3:0 (1:0). Löffingen ergriff sofort die Initiative. Tim Heine traf nach 16 Minuten. Eisenbach war aber auf Augenhöhe und erspielte sich gute Gelegenheiten. Zwei schnelle Tore gegen dezimierte Gäste entschieden in Hälfte zwei die Partie zugunsten der Gastgeber. Tore: 1:0 (16.) Heine, 2:0 (69.) Klein, 3:0 (74.) Vogt. ZS: 50. SR: Uwe Müller (Höchenschwand). Gelb-Rot: SVE (57.).

SV Gündelwangen – FV Möhringen 6:1 (4:0). Gündelwangen überrannte die Gäste in den ersten Minuten. Nach fünf Zeigerumdrehungen stand es bereits 3:0. In der Folge Dennis Klein, Kevin Lücke und Dreifachschütze Thomas Fischer zum Kantersieg. Tore: 1:0 (3.) Lücke, 2:0 (4.) Fischer, 3:0 (5.) Fischer, 4:0 (41.) Klein, 5:0 (51.) Lücke, 5:1 (58.) Christian Ngono, 6:1 (88.) Fischer. ZS: 50. SR: Frederich Aich (Häusern). Gelb-Rot: FVM (86.).

SV Göschweiler – FC Lenzkirch 3:0 (1:0). Nach zehn Minuten vergab Friedrich einen Elfmeter für die Gäste und scheiterte später am Pfosten. Viktor Lampel traf kurz vor der Pause per Freistoß, Ivan Tominc legte nach dem Wechsel zweimal nach. Tore: 1:0 (45.) Lampel, 2:0 (52.) Tominc, 3:0 (60.) Tominc. ZS: 75. SR: Yannick Erath (Villingen).

FC Bad Dürrheim II – SV Grafenhausen 0:3 (0:2). Nach 16 Minuten landete ein verunglückter Abschlag der Gastgeber bei Blerim Kushutani, der zum 0:1 einschob. Kurz vor der Pause köpfte Florian Haselbacher nach einer Ecke das 0:2 ein. Auch in Abschnitt zwei steigerte sich Bad Dürrheim nicht. Vielmehr erhöhte Hertenstein per Konter auf 0:3. Tore: 1:0 (16.) Kushutani, 2:0 (40.) Haselbacher, 3:0 (86.) Hertenstein. ZS: 30. SR: Horst Kienzler (Gütenbach).